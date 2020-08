Megúszhatják az autósok az üzemanyag-áremelést jövő héten

A héten szerdán és pénteken is változtak az árak a hazai benzinkutakon. A benzin literje a két emelés révén 9 forinttal lett drágább, már 370 forint az átlagos ára. A gázolaj ára csak szerdán változott, 2 forinttal emelték a literenkénti árat, ami így 378 forint.

Hasonló történt a forint árfolyamával is a dollárral szemben, 292-293 forintos árszintet tapasztalhattunk egész héten, ugyan a hét második felében inkább erősödött a forint a dollárral szemben, de úgy látjuk, hogy ez már nem akkora mértékű, ami újabb jelentősebb üzemanyagár csökkenést hozna a hazai kutakon.

