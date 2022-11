Menekülnek az oroszok a háború és a mozgósítás elől

A Reuters jelentése szerint az első nagy, 43 ezres hullám azt követően érkezett, hogy Oroszország február 24-én lerohanta Ukrajnát, és Vlagyimir Putyin elnök a grúz kormány szerint a háborút ellenző hangokat igyekezett elfojtani otthon. A második hullámot azután regisztrálták, hogy Putyin szeptember végén országos mozgósítási akciót hirdetett, amelynek keretében 300 ezer tartalékost hívtak be katonai szolgálatra.

Orosz férfiak és nők csomagjaikkal az úton sétálnak, miután átengedték őket a vámon a grúz-orosz határellenőrzési ponton a grúziai Verkhnii Larsban, 2022. szeptember 27-én. Orosz férfiak ezrei hagyták el Oroszországot, miután Putyin elnök szeptember 21-én a nemzethez intézett televíziós beszédében bejelentette, hogy aláírta az ukrajnai konfliktus miatti részleges mozgósításról szóló rendeletet az Oroszországi Föderációban. Fotó: EPA/Zurab Kurtsikidze Orosz férfiak és nők csomagjaikkal az úton sétálnak, miután átengedték őket a vámon a grúz-orosz határellenőrzési ponton a grúziai Verkhnii Larsban, 2022. szeptember 27-én. Orosz férfiak ezrei hagyták el Oroszországot, miután Putyin elnök szeptember 21-én a nemzethez intézett televíziós beszédében bejelentette, hogy aláírta az ukrajnai konfliktus miatti részleges mozgósításról szóló rendeletet az Oroszországi Föderációban. Fotó: EPA/Zurab Kurtsikidze

A brit védelmi minisztérium egyébként éppen a mai helyzetjelenztésében közölte, hogy a behívott tartalékosokat, újonnan toborzott újoncokat "kevés vagy semmilyen kiképzéssel" küldik ki harcolni a fronra. A tapasztalt tisztek és kiképzők ugyanis már Ukrajnában harcolnak vagy el is estek - emellett a muníció és a megfelelő létesítmények hiánya is akadályozza a megfelelő kiképzést. A brit hírszerzés szerint ezért most Fehéroroszországban próbálják kiképezni a katonákat, mielőtt kiküldik őket a háborúba.