Mentőövet dob az IMF két balkáni országnak

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú koronavírus-járvány kezelésében, de a régió többi országa is kért már segítséget az IMF-től - derül ki helyi sajtójelentésekből.

Szerbiában 3105-ről 3380-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma vasárnapra. Eddig 74-en haltak bele a Covid-19 betegség szövődményeibe. Zlatibor Loncar egészségügyi miniszter közölte, 418 egészségügyi dolgozó is megfertőződött, ami azt jelenti, hogy a regisztrált fertőzöttek több mint 12 százaléka a orvosok és nővérek közül került ki.

Az IMF Bosznia-Hercegovinának is segít, a megosztott ország vezetői azonban csak nagy viták után tudtak megegyezni arról, hogyan is osszák el az országrészek között a kapott támogatást. A megállapodás szerint a 330 millió eurós (117,4 milliárd forint) hitel 62 százalékát a főként horvátok és bosnyákok lakta Bosznia-hercegovinai Föderáció, 38 százalékát pedig a többségében szerbek lakta országrész, a boszniai Szerb Köztársaság kapja. Bosznia-Hercegovinában szombatról vasárnapra 45-tel, 901-ről 946-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma.

