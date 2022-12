Messi vagy Ronaldo? Kiderült, melyik szupersztár hozta a legjobban lázba a magyarokat  

Elsőként nézzük, hogy alakultak a kereskedelmi csatornák szokásos hétköznap esti szórakoztatóműsorai. A TV2 esetében továbbra is két műsor osztozik az esti sávon, elsőként érkezik a Farm VIP, ezután pedig a ’A Nagy Ő – The Bachelor’: mindkét műsor igen erős számokat hozott a héten. A Farm VIP a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos 18-49-es korcsoportban

20 százalék körüli átlagos közönségarányt hozott az egész héten, a legkiemelkedőbb szerdai napján pedig 21,8 százalékot. A műsor azonban nemcsak a fiatalabbakat érdekelte, hiszen a teljes lakosság körében is jól teljesített, szerdán több mint 900 ezren nézték, hogy mi történik a farmra költöző sztárokkal, míg a nézettség a gyengébb napokon is 800 ezer fő felett maradt.

Árpa Attila is tovább keresi élete párját, így a párkeresős celebműsor Nagy Ő is folytatódott, a műsor a 18-49-es korcsoportban, saját idősávjában igen erős, hiszen leggyengébb napján is 21,9 százalékos közönségarányt tudott, míg legerősebb napján 24,9 százalékot. A teljes kép kedvéért fontos megjegyezni, hogy a műsornak ebben az idősávban nincsen igazi vetélytársa, hiszen a focimeccsek eddigre jellemzően már véget érnek, míg az RTL-en párhuzamosan futó műsor jóval korábban kezdődik. A párkereső azonban nemcsak a 18-49-eseknél megy jól, hiszen a teljes lakosság körében átlagosan 640 ezren követték esténként az eseményeket.

Az RTL esetében a hétköznap esti műsorsávot egyedül foglalja el a több mint két óra hosszúra nyúló ’A Konyhafőnök VIP’, amely elég szerény számokat tud felmutatni jelenleg a zajló világbajnoksággal és a TV2-s riválisokkal szemben,

a szériának a kiemelt kereskedelmi korcsoportban csak 11,2 százalékos közönségarányra futotta legerősebb szerdai napján. A teljes lakosság körében a legerősebb nap a keddi volt, ekkor 356 ezres nézőszámot tudott a széria, ami szintén igen halovány eredmény.

A hétköznapi műsorok esetében szinten említésre méltó az RTL Kettőn futó Való Világ 11. évadja, ez a 18-49-es korcsoportban legerősebb napján 63 ezer nézőt érdekelt. Viszont a csatorna közzétett számai alapján a széria az online felületen, az RTL Most-on jól teljesített, összesen a héten 704 ezer videóindítás történt a teljes lakosság körében.

Tovább dübörög a világbajnokság

A 48. hét legnézettebb focimérkőzése a november 28-án, hétfőn rendezett Portugália-Uruguay csoportmeccs volt a 18-49 éves korcsoportban, ez 23,3 százalékos közönségarányt hozott, ezzel a második helyet szerezte meg összességében ebben a szegmensben, és 283 ezer embert ültetett le a képernyők elé. Szintén jól teljesített az argentin-ausztrál nyolcaddöntő is, amely a hét holtversenyben legjobbjának számító 23,7 százalékos közönségarányt tudott felmutatni, 274 ezer néző mellett.

A teljes lakosság körében az abszolút heti kedvencnek szintén az Argentína-Ausztrália meccs bizonyult, 692 ezren nézték azt, hogyan jutnak Messiék a legjobb nyolc közé. A második helyre Cristiano Ronaldóék Uruguay ellen vívott meccse jött be, a végül 2-0-s, sima portugál győzelemmel záródó csoportmérkőzés 688 ezer nézőt hozott lázba.

A hét harmadik legnagyobb érdeklődésre számot tartó összecsapása a vasárnap délután rendezett Franciaország-Lengyelország találkozó volt, a délutáni kezdés ellenére is 666 ezren követték azt, hogyan remekel Kylian Mbappé és a francia válogatott. A hét legnézettebb meccseit ezúttal is megmutattuk ábránkon:

A hétvége nem hozott meglepetéseket

Bár már nagyon közel van a fináléhoz a ’Sztárban sztár leszek!’ a TV2 hétvégi szuperprodukciója így is erős számokat produkált, és mind a 18-49-es korcsoportban, mind a teljes lakosság körében vitte a pálmát. A kereskedelmi szempontból kiemelt szegmensben

23,7 százalékos közönségaránya megegyezik az Argentína-Ausztrália mérkőzésével, viszont 286 ezres nézőszámánál nem volt jobb a héten. A tehetségkutató a teljes lakosság körében is hatalmasat ment 944 ezres nézőszámával, amelynek szintén nem akadt párja.

Az RTL hétvégén jelenleg két magyar sorozatot futtat az esti műsorsávokban, ezek közül a szombaton adásba kerülő ’A mi kis falunk’ 655 ezres nézőszámot tudott felmutatni, míg az egymás után több résszel is jelentkező, vasárnapi ’A séf meg a többiek’ részenként átlagosan nagyjából 300 ezer nézőt vonzott.

Így alakult a hét

Összességében a 48. héten nem történt nagy meglepetés, a csatornák közti különbség tovább nőtt a TV2 javára, ez egyrészt azzal magyarázható, hogy az RTL jelenleg nem futtat nagyobb hétvégi szuperprodukciót, másrészt azzal, hogy a hétköznapi TV2-s realityk egészen egyszerűen jobb számokat hoznak, mint a gyengélkedő Konyhafőnök – VIP. Az biztos, hogy ameddig tart a labdarúgó világbajnokság, a közmédia sportcsatornája és az egyes meccseket szintén adó Duna World is megszerez magának majd egy-egy szeletet a nézőszámból.