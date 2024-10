Mészáros Lőrinc büszke lehet, már az öccse is a nyomdokaiba lépett

Már nem Mészáros János, Mészáros Lőrinc öccse a tulajdonosa az Adept Enviro Kft.-nek, hanem a Prime Property Magántőkealap – derül ki az Opten adatbázisából. A magántőkealap pedig a Mészáros Lőrinc bejáratott jogászcsapata által működtetett Primefund Befektetési Alapkezelő Zrt.-hez. tartozik. A cég 75 százalékban Kertész József Tamásé, aki amellett, hogy főhivatásszerűen a felcsúti milliárdos céges ügyvédje, még a fideszes médiaholding (Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány/KESMA) alapítói jogait is gyakorolja.

Ez az első eset, amikor nemcsak a felcsúti milliárdoshoz köthető vállalkozások kötnek ki egy magántőkealapnál, hanem már a testvére cégei is átzsilipelnek. Az Adept Enviro Kft.-t 2019-ben szerezte meg Mészáros János és idén szeptember 25-e óta tartozik a Prime Property Magántőkealaphoz, de csak október 15-én jegyezték be.

Tevékenységeink között kiemelkedő szerepet tölt be a környezetvédelemmel összefüggő tervezési és engedélyezési, a kárfelmérés, kárelhárítás, kármentesítés és a rekultivációs munkálatokhoz kapcsolódó tervezési és előkészítési feladatok megvalósítása. Legfontosabb törekvésünk, hogy olyan partnerei legyünk Megrendelőinknek, akikre szilárdan támaszkodhat a tervei, célkitűzései elérésében

– szól a cég bemutatkozása.

Így még változatosabb lett, hogy Prime Property Magántőkealap milyen cégekben mondhatja magát tulajdonosnak. A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. mellett például a BePro Career Agency Kft. nevű játékosügynökség is a csomagba tartozik.

Mészáros János (Mészáros Lőrinc öccse), Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc a 2010-es Videoton FC - Újpest mérkőzés díszpáholyában

Fotó: MTI

Mészáros Jánosról lényegesen kevesebbet hallani, mint a bátyjáról, de azért néhány dolgot lehet tudni róla. Az rtl.hu írta meg, hogy tavaly is jó évet zártak Mészáros János cégei: ő is felcsúti, mint a bátyja, az ország leggazdagabb embereként és Orbán Viktor miniszterelnök barátjaként ismert Mészáros Lőrinc. További hasonlóságok is vannak: bátyjához hasonlóan Mészáros János is az üzleti élet szerteágazó területein bizonyít az állami földpályázatoktól a trafikkoncessziókon át egészen a közbeszerzési sikerekig, amelyekből csak tavaly milliárdos tételben érkeztek megbízások. Emellett 2006 óta a felcsúti képviselő-testületet erősíti.

A tavalyi volt a legjobb éve az Adept Enviro Kft.-nek, amely 2023-ban például Mészáros Lőrinc egyik érdekeltségével nyert el egy 2,5 milliárd forintos, közpénzes keretmegbízást. A cég tavaly 3,6 milliárd forintos forgalmat és 202,9 millió forintos adózott eredményt könyvelt el. Mészáros János a szabad eredménytartalék terhére 236,2 millió forint osztalékról döntött.

Legutóbb pedig azzal került be a hírekbe, hogy napokon belül luxusautó-szalont nyit Székesfehérváron. A 24.hu cikke szerint Mészáros János cége a megyeszékhely központjában, a Várkörúton nyitja meg üzletét. A De Prix Belvárosi Luxusautó Szalonba már meg is érkeztek azok az autók, amelyeknek az ára bizonyos típusok esetében a százmillió forintot is meghaladja.

Arról pedig lapunk számolt be, hogy csak idén hat új magántőkealapot gründolt Kertész József, a felcsúti milliárdoshoz közeli ügyvéd saját társasága. Így már összesen tíz tartozik hozzá. A Primefund tehát már tíz magántőkealapot terelget a megfelelő irányba. Ezek:

Prime Tech Magántőkealap, Prime Blanc Magántőkealap, Prime Deal Magántőkealap, Prime Target Magántőkealap, Prime Property Magántőkealap, Prime Multi Magántőkealap, Prime Peak Magántőkealap, Prime Real Magántőkealap, Prime TMT Magántőkealap, Prime Treasure Magántőkealap.

Az Átlátszó cikke szerint a magántőkealap egy legalább 6 évre létrehozható zárt végű, alternatív befektetési alap, amelynek célja vállalatok, vállalatrészek megszerzésének finanszírozása. Egyszerűbben fogalmazva: a magántőkealap cégeket alapít vagy vásárol, majd tőkét biztosít a részükre, így finanszírozza a működésüket, ezért cserébe pedig gyakran részesedést kér a vállalatból.

Kapcsolódó cikk NER-vagyon: Mészáros Lőrinc ügyvédje körül gombaként szaporodnak a magántőkealapok Csak idén hat új magántőkealapot gründolt Kertész József, a felcsúti milliárdoshoz közeli ügyvéd saját társasága. Így már összesen tíz tartozik hozzá.

A magántőkealapok többek között hotelláncokat, éttermeket, bankokat, iparvállalatokat, hulladékkezelőket, értékes állami ingatlanokat és cégeket is birtokolnak. A magántőkealapok befektetői köre teljesen rejtve marad(hat) a nyilvánosság elől, mivel az alapok a befektetők nevét nem kötelesek közzétenni.