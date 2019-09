Migránspárti boszorkányüldözés vs. EU-ellenes rágalomhadjárat: itt az uniós meghallgatás nemzetközi visszhangja

Hétfő délután tartotta az Európai Unió az első meghallgatást a magyar demokrácia romló állapota kapcsán, mely közvetlen előzménye a hetes cikkely szerinti eljárás élesítése volt. Az EU Általános Ügyek Tanácsának nevezett testülete, vagyis Franciaország, Németország, a Benelux államok és az északi tagországok képviselői, összesen tíz tagállam diplomatái szegezték kérdéseiket Varga Judit igazságügyi miniszternek.

Varga Judit (Fotó: Kovács Tamás/MTI) Varga Judit (Fotó: Kovács Tamás/MTI)

Varga a meghallgatásra az uniós vádakat visszautasító, 158 oldalas dokumentummal érkezett, így védte a magyar kormány álláspontját a brüsszeli kritikákkal szemben. A dokumentum az eddigi EU-s bírálatokra már korábban megszült kormánypárti válaszokat sorolja újra, ahogy Varga későbbi megállapítása szerint a hétfői meghallgatás vádjai is csak a korábbi kritikák újrahasznosításai voltak. Az ülésről a 444 közölt hosszabb tudósítást, most pedig a külföldi lapok - köztük Financial Times, Guardian - visszhangja jön.

Kétarcúság

A nyugati sajtóban megjelent beszámolók is kiemelik, hogy másként viselkedett Varga a zárt ajtós megbeszélésen, és másként az azt követő sajtótájékoztatón - ahogy egyébként azt a magyar kormánypárti tisztviselők is rendre teszik. A tudósítások szerint uniós diplomaták a megbeszélést követően azt nyilatkozták az újságíróknak, hogy Varga a meghallgatáson együttműködő volt, az ottani légkört pedig termékenynek nevezték. Olyan is volt, aki arról beszélt, hogy "meglepően simán" ment a dolog, Varga pedig, annak ellenére, hogy kemény kérdéseket kapott, "egészen udvarias" maradt végig, válaszai rövidek voltak. Egy tisztviselő azt is kiemelte, hogy Magyarország "nagyon jól felkészült" a vitára.

Egy másik megkérdezett viszont már arról beszélt, hogy a hangulat aggodalmas volt.

A legnyíltabban azonban az Európai Bizottság leköszönő alelnöke, Frans Timmermans fogalmazott az orbáni gyakorlatot követő pávatánc kapcsán: azt mondta, "sokszor tapasztalja azt a magyar kormány embereinél, hogy szemtől szembe nagyon barátságosak, de amikor meglátja, hogy utána miket nyilatkoznak róla a magyar sajtónak, alig akarja elhinni, hogy ugyanazokról van szó."

Migránspárti boszorkányüldözés vs. EU-ellenes rágalomhadjárat

Hogy Varga pontosan hogyan viselkedett, miket mondott a zárt ülésen, arról csak a többi diplomata beszámolójából értesülhetünk, mindenesetre a meghallgatást követő sajtótájékoztatón az igazságügyi miniszter hozta a szokásos kormánypárti formát. A bekészített visszavágó-dokumentumban arról volt szó, hogy az Európai Parlament magyar viszonyokat illető kritikái politikailag motiváltak, előítéletektől terhesek és sok szempontból tényszerűen pontatlanok, ezért a következtetéseik alaptalanok, és egy sor kritizált ügy amúgy is kívül esik az EP-eljárás jogi hatáskörén.

Maga Varga pedig a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Brüsszel pellengérre állítja Magyarországot a tömeges bevándorlás elutasításáért. Erre Sophie in ‘t Veld, holland liberális képviselő azt mondta: nem a tömeges bevándorlás miatt állítják pellengérre Magyarországot, hanem az emberi jogok megsértéséért, a jogállamiság megsemmisítéséért és az uniós törvények megszegéséért. "Ne játszd a mártírt" - tette még hozzá.

Csáky Zselyke, a Freedom House európai és eurázsiai kutatási igazgatója a 158 oldalas dokumentum kapcsán azt jegyezte meg, hogy Magyarország "jogi cinizmust" vetett be, és relativizálva térítette el a kritikákat.

Varga azt is mondta még, hogy a meghallgatáson a liberális, bevándorláspárti elit már jól ismert, alaptalan és hazug vádaskodásai hangzottak el, melyet a liberális nyugat-európai sajtó folyton visszhangoz.

Folyt. köv., ugyanígy

Varga a meghallgatás után arról beszélt, hogy minden ügyet tisztába tettek, most már le is lehet zárni az eljárást. Ebbéli reményét az is fűti, hogy arra számít: a Juncker helyébe lépő Ursula von der Leyen alatt másképp, a magyar kormány számára kedvezőbben fog működni az Európai Parlament. Timmermans szerint azonban ez nem fog bekövetkezni.

A leköszönő tisztviselő azt mondta, az új bizottság ugyanilyen szellemben folytatja majd a munkát, és mindenki, aki a vita lezárására számít, "abszolút tévúton jár." Timmermans szerint von der Leyen az Európai Parlamentben mondott beszédében "kristálytisztán" fogalmazott: aktívan tenni fog azért, hogy minden tagállam tiszteletben tartsa az uniós jogszabályokat. Más tisztviselők állnak majd itt a jövőben, kevesebb arcszőrzettel, de ugyanekkora eltökéltséggel, viccelődött Timmermans.

Az uniós tisztviselők szerint a meghallgatás a bizonytalan végkimenetel ellenére is értékes volt. A folytatásról a soros elnökség dönt.

(Financial Times, Guardian, Euronews, Politico)