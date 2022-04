Mit kapnak az ukrán menekültek a magyar államtól?

Eddig több mint 7 ezer ukrán menekült folyamodhatott menedékes státuszért a magyar hatóságokhoz, és párszáz ember állhatott könnyített eljárás révén munkába, ezért nem árt néhány dolgot tisztába tenni, amivel kapcsolatban a Magyar Helsinki Bizottság négy nyelvű tájékoztatóval is összeállított.

Az már talán közismert, hogy a 2022. február 24. után Ukrajnából elmenekült állampolgároknak a menekült státusz nem jár automatikusan, kérniük kell. A kérelmet személyesen kell beadniuk bármelyik határhoz közeli gyűjtőponton, de be lehet adni az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) ügyfélszolgálati irodájában is. A hatóság 45 napon belül hoz döntést, amihez hivatalos okirattal bizonyítani kell, hogy ukrán állampolgár valaki, vagy egy ukrán állampolgár családtagja. Ám akkor is jár a védelem, ha nincs semmilyen hivatalos papír, csak akkor a hatóság részletesebben kikérdezi az illetőt.

Menekültek a záhonyi vasútállomáson Fotó: MTI Menekültek a záhonyi vasútállomáson Fotó: MTI

A kormány döntött arról is, hogy az a magyar állampolgár, akinek állandó ukrán lakcíme van, ugyanazokra az ellátásokra jogosult, mint aki menedékes státuszt kap.

A Helsinki Bizottság azt az információt kapta a rendőrségtől, hogy ha valaki a státuszkérelem beadása után szállást vált, azaz elköltözik, akkor a menedékes kérvényező írjon a menekult@oif.gov.hu emailre, megfelelően azonosítva magát az ügyiratszámával és jelezve az új címét.

A menedékes státusz egyébként egy plasztikkártya kiállításával jár, s 2023. március 4-ig érvényes. Ezek a jogok illetik meg ezek után a menekülteket:

Szállás, étkezés, orvosi ellátás : ha a kérelem benyújtásakor nincs állandó szállása valakinek (ahol hosszabb ideig maradhat), szólni kell a hatóságnak, ahogy arról is, ha saját családtagnál, vagy barátoknál tudja meghúzni valaki magát. A kérelem beadása után jár magyar orvosi ellátás.

: ha a kérelem benyújtásakor nincs állandó szállása valakinek (ahol hosszabb ideig maradhat), szólni kell a hatóságnak, ahogy arról is, ha saját családtagnál, vagy barátoknál tudja meghúzni valaki magát. A kérelem beadása után jár magyar orvosi ellátás. Havi létfenntartási támogatás: nem folyik a csapból, hogy milyen támogatások illetik meg havonta a menekülteket, melyek a műanyag azonosító megszerzése után kezdődnek. Ezek a következők:

Felnőtteknek: 22 800 Ft fenntartási segély

Családi pótlék (amelyek megegyeznek a magyar állampolgároknak fizetett összegekkel):

ha a családban egy kiskorú gyermek van: 12 200 Ft

ha két kiskorú van a családban: 13 300 Ft/gyermek

ha egy kiskorút nevel egyedülálló szülő vagy egyedülálló anya:

13 700 Ft

13 700 Ft ha két kiskorút nevel egyedülálló szülő vagy egyedülálló anya:

14 800 Ft/gyermek

14 800 Ft/gyermek 3 vagy több kiskorú van a családban: 16 000 Ft/gyermek

3 vagy több gyermeket nevelő egyedülálló szülő: 17 000 Ft/kiskorú

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén: 23 300 Ft

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő estén: 25 900 Ft

Személyes okmányok ingyenes fordítása : az OIF kifizeti a személyes okmányok (születési és házassági anyakönyvi kivonat, iskolai végzettséget vagy szakképesítést bizonyító hivatalos papírok)lefordítását.

: az OIF kifizeti a személyes okmányok (születési és házassági anyakönyvi kivonat, iskolai végzettséget vagy szakképesítést bizonyító hivatalos papírok)lefordítását. Munkavállalás : bizonyos szakmákban külön engedély nélkül is lehet dolgozni, de a többi szakmában is könnyebb feltétellel lehet munkavállalási engedélyt kapni.

: bizonyos szakmákban külön engedély nélkül is lehet dolgozni, de a többi szakmában is könnyebb feltétellel lehet munkavállalási engedélyt kapni. Gyermekek oktatása, óvodai, bölcsődei ellátása

Utazási kedvezmény: az OIF-nál kell kérni az ehhez szükséges igazolást, de a magyar vonatokon és a budapesti tömegközlekedésben enélkül az igazolás nélkül is ingyen lehet utazni a menekülteknek. Ehhez ukrán útlevél, ukrán személyi igazolvány vagy ukrán tartózkodási engedély szükséges.

Fontos tudni, hogy a menedékes részére az elismerő határozatban előírt megjelenési kötelezettség teljesítését követően folyósítják a havi rendszeres létfenntartási támogatást. Viszont az a menekült, aki az időközben felajánlott megfelelő munkahelyet nem fogadja el, a rendszeres létfenntartási támogatás folyósítását a menekültügyi hatóság megszünteti.

Menekülteket foglalkoztató munkahelyek támogatása

A kormány támogatást biztosít azoknak a feltételeket teljesítő munkaadóknak, akik menekültként érkező ukrán állampolgárokat foglalkoztatnak és hosszú távon gondoskodnak a megfelelő szállásukról, valamint a munkahelyre történő eljutásukról. Az ezt bevállaló cégek havonta 60 ezer forint támogatást kapnak a menekültként érkező ukrán állampolgárok foglalkoztatása esetén, míg gyermekeik után további 12 ezer forint jár nekik – részletezi a 86/2022. (III. 7.) kormányrendelet a menedékesek foglalkoztatásáról szóló rendeletet.

Nyitott kérdések

A Magyar Helsinki Bizottság honlapján számos gyakran felmerülő kérdésre megtalálható a válasz, de az alábbiakra még várják a választ az államtól, amely türelmet kért, mert jelenleg is folynak az egyeztetések: