Mit tudnak itthon a robotcsodák és a csúcsraktárak? Klasszis podcast

Intelligens és jó helyre felhúzott raktárak, csúcs robotok és persze sok informatikai beruházás. Ez kell ahhoz, hogy a lehető leggyorsabban és jó minőségben érkezzen a címre az interneten rendelt árunk. De az ebben a bizniszben érdekelt ingatlanfejlesztők, tanácsadók és logisztikai szogáltatók önállóan nem lennének képesek a jó eredményre, egymásrautaltságuk soha nem volt akkora, mint most, amikor egyik válság után jön a másik. Ráadásul ki kell találniuk, hogy miként igazodnak a folyton változó vásárlói szokásokhoz, mire mennyi pénzt adnak, hogyan kalkulálják be a változó költségeket, szóval, hogy mitől lesz nekik is jövedelmező részt venni az e-forradalomban.

A megszólalók balról jobbra: Halász-Csatári Gábor, Hunyady Zsuzsanna, Táncsics András, Mester Nándor. Fotó: Izsó Márton A megszólalók balról jobbra: Halász-Csatári Gábor, Hunyady Zsuzsanna, Táncsics András, Mester Nándor. Fotó: Izsó Márton

Mostani Klasszis-podcastunkban ezekre adjuk meg a válaszokat a Cushman&Wakefield (C&W) nemzetközi ingatlan tanácsadó cég szakmai közreműködésével. A C&W-t Halász-Csatári-Gábor, az ipari és logisztikai részleg vezetője képviselte. Bekapcsolódott még Hunyady Zsuzsanna, a Prologis ipari ingatlanfejlesztő óriás cég bérbeadásért és ügyfélelégedettségért felelős igazgatója, valamint Táncsics András, a Boxy Logisztikai Zrt. vezérigazgatója.

Az alább meghallgatható felvétel egy sorozat első része. A következőben majd azt mondjuk el, hogy miért nem kell gyakran kapcsolgatni a lámpákat egy irodaházban vagy egy plázában és hogy ez kinek mennyit hoz a konyhára. Tartsanak velünk a YouTube és a Facebook csatornáinkon, valamint a weboldalainkon (mfor.hu, privatbankar.hu) is!