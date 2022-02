Most akkor mégis emelkedhet a taxisok tarifája?

„Ma a taxisok egy része az ablakom alatt tüntet, mert emelni szeretnék a tarifákat” - írja Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-posztjában.

De a taxisok már 2021 őszén jelezték, hogy egy minimum 18 százalékos azonnali tarifaemelés lenne indokolt - hívja fel a figyelmet a hvg.hu.

A kormány a járványhelyzetre hivatkozva 2020 végén nem csak az adók emelését és újak bevezetését tiltotta meg az önkormányzatoknak 2021-re, hanem az önkormányzati, továbbá az önkormányzat alá tartozó intézmények és vállalkozások díjainak emelését is. Ami az adóemelési tilalmat illeti, azt a 2021-es adócsomagba is beépítették, tehát 2022-ben is érvényben van.

Ember legyen a talpán, aki mindent ért a jogi nyelvezetből. Fotó: Depositphotos Ember legyen a talpán, aki mindent ért a jogi nyelvezetből. Fotó: Depositphotos

Az önkormányzat álláspontja szerint a díjemelési tilalom azt jelenti, hogy a taxis díjakat, tarifákat sem emelhetik. A taxis díjak meghatározása ugyanis a fővárosi közgyűlés hatásköre – lenne, ha a kormány nem tiltotta volna meg az önkormányzatoknak a díjaik emelését.

A taxisszervezetek képviselői február 15-én délután külön-külön állásfoglalásokat kaptak fővárosi kormányhivataltól, illetve az innovációs minisztériumból (ITM), Mosóczi László közlekedéspolitikai államtitkártól. A lap birtokába jutott levelekben az áll, hogy a minisztérium és a kormányhivatal álláspontja szerint az önkormányzat az ártörvényben kapott felhatalmazást arra, hogy rendeletben állapítsa meg a taxizással kapcsolatos árakat, díjakat. Ezzel együtt

a díjat a taxisszolgáltatás igénybe vevője (az utas) fizeti meg a taxiszolgáltatónak, a jogviszony kettejük közt jön létre, az önkormányzat csak a hatósági árat állapítja meg.

Kapcsolódó cikk Tarifaemelésért tüntettek a budapesti taxisok, a kormánytól várnak segítséget A taxisok szerint a fővárosi önkormányzat nem reagált a tárgyalási kezdeményezésükre.

Mivel a magánvállalkozásban, magánvállalkozóként működő taxisok nem tartoznak az önkormányzati körbe, a díjemelési tilalom nem vonatkozik az ő működésükkel kapcsolatos hatósági ár változtatására.

A fővárost se a kormányhivatal, se az államtitkár nem tájékoztatták jogértelmezési álláspontjukról – tudta meg a hvg.hu az önkormányzattól. Kiss Ambrus legközelebb március 1-én ül tárgyalóasztalhoz a taxisok képviselőivel, akik ekkor javaslatot tehetnek a kért emelés mértékére. Ha sikerül megegyezni, az emelésről legkorábban márciusi ülésén dönthet a közgyűlés.