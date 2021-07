Most már lassan tényleg bárkinek adunk oltást, mégis alig nő az átoltottság

Továbbra sincs hétvégén adatközlés, így hétfőn a koronavírus-járványhoz kapcsolódó hétvégi összesített adatokat közölte hétfő reggel az operatív törzs.

A két nap alatt 102 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 808 539 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elvégzett 18 474 teszt 0,6 százaléka lett pozitív.

A hétvégén összesen hárman hunytak el, így az elhunytak száma 30 007 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 426-tal nőtt a hétvégén, jelenleg 741 509 fő mondhatja el magáról hivatalosan, hogy túl van a koronavírus-fertőzésen. Az aktív fertőzöttek száma a hétvégén 327-tel csökkent, jelenleg még mindig 37 023 fő számít aktív fertőzöttnek.

73 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, a hétvégén számuk 14-gyel csökkent. 12-en vannak lélegeztetőgépen közülük - ez a szám csak eggyel csökkent a hétvége folyamán.

A beoltottak száma jelenleg 5 538 557 fő, közülük 5 175 503 fő már a második oltását is megkapta. Bár közel 40 ezer oltást beadtak a hétvégén, ebből 30 ezer második körös volt - az oltottak száma így csak nagyon lassan emelkedett, mindössze 9 129-cel van több oltott most Magyarországon, mint pénteken.

Az érvényes regisztrációval rendelkezők – köztük az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is - automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető. Magyarország emellett megnyitotta az oltás lehetőségét a hazánkkal közös határok mentén élők számára is - de még így sem jött össze két nap alatt 10 ezer új beoltott.

Jakab Ferenc virológus a hétvégén beszélt arról: hiú ábránd azt gondolni, hogy legyőztük a járványt, most legfeljebb csak fellélegezhettünk. Szerinte még mindig olyan sok az oltatlan, hogy elindulhat a járvány negyedik hulláma - de kis szerencsével "az augusztust még megússzuk".