Müller Cecília: a temetőben is viseljünk maszkot

A hétvégi híradásokban is láthattuk, hogy a koronavírus-fertőzöttek számában világszerte jelentős az emelkedés, és ez alól sajnos Magyarország sem kivétel, meredeken emelkedő szakaszban van jelenleg a második hullám - kezdte mondandóját Müller Cecília az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján. A tisztifőorvos kiemelte, hogy a legveszélyeztetettebb, idős korosztály áldozatai mellett most már minden nap találunk a közép-korosztályból is elhunyt személyeket.

Emlékeztetőül jött a reggel közzétett napi statisztika átismétlése. Az elmúlt 24 órában tehát

2316 új koronavírusos esetet regisztráltak az országban,

43 600 aktív covidos fertőzöttünk van

61 563 ember fertőződött meg nálunk összesen a járvány tavaszi kitörése óta

47-en haltak meg mára virradóra a betegséggel összefüggésben

1472-en pedig összesen, a járvány kezdete óta

2602 koronavírusos ember van kórházban

233-an közülük lélegeztetőgépen

Müller ismét felhívta a figyelmet: a krónikus megbetegedésekben szenvedők gondoskodjanak arról, hogy a meglévő betegségeik egyensúlyban legyenek, konzultáljanak háziorvosukkal, így csökkenthetik a kockázatot egy koronoavírus-fertőzés esetén. Az egészségesek pedig pótolják az őszi-téli természetes hiányokat - szedjenek vitamint a gyümölcsfogyasztás mellett is, mert a gyümölcsök állás közben is veszítenek vitamintartalmukból.

Müller Cecília (Forrás: M1, YouTube) Müller Cecília (Forrás: M1, YouTube)

A velünk egy háztartásban élő idősek védelmére is figyeljünk oda, folytatta Müller, majd felidézte, hogy október 23. óta a sportrendezvényeken is kötelező a maszkhasználat mindenkinek, aki nem sportoló, bíró vagy edző. Maszkot viselni péntek óta szabadtéri rendezvényeken is kötelező, csak a felszólaló veheti le azt, csak a felszólalás idejére.

Jelenleg 51 óvodában van rendkívüli szünet a koronavírus miatt, az iskolákban pedig őszi szünet van, ez alatt zajlanak a fertőtlenító nagytakarítások. Müller a diákokat arra kérte, hogy a vakáció idején próbáljanak meg ne összeverődve szórakozni, most inkább válasszák a családi programokat, és neten érintkezzenek csak a barátokkal.

Kiss Róbert rendőr alezredes:

Most már tényleg mindenki mérlegelje, hogy halaszthatatlan-e a külföldi utazása vagy a szabadidejének külföldön való eltöltése.

A hosszú hétvége rendőri mérlege a koronavírus-korlátozások tükrében:

277 rendőri intézkedés

31 a tömegközlekedésen elkövetett maszkviselése szabálysértés miatt (1 szabálysértési feljelentés, a többi figyelmeztetés)

246 a boltokban, intézményekben elkövetett maszkviselési szabálysértés miatt (197 figyelmeztetés, 11 helyszíni bírság, 38 feljelentés)

92 intézkedés tranzitáláskor (1 figyelmeztetés, 90 helyszíni bírság, 1 feljelentés)

21 intézkedés szórakozóhelyeken, mert nem zártak be időben (4 helyszíni bírság, 14 feljelentés)

10 007 újonnan elrendelt hatósági házi karantén

2235 az országba való belépéskor elrendelt karantén

28 070 most érvényben lévő hatósági házi karantén

Sajtós kérdések:

Hány tesztnél tartunk, ez megfelel-e a WHO-ajánlásoknak? Müller: közel 1 millió PCR-tesztet végeztünk a járvány kitörése óta összesen, ezek mellé az elmúlt hetekben bevezették az antigén alapú gyorsteszteket is. A tesztek száma Müller szerint örök kérdés, és újra és újra felbukkan. A WHO Müller szerint a járvány dinamikájához igazodva határozza meg a javaslatait. A sokat emlegetett 5 százalékot (a WHO ajánlása szerint akkor megfelelő a tesztelési és járványkezelési stratégia, amennyiben a pozitív tesztek aránya 5 százalék alatt van az összes elvégzett teszthez viszonyítva) tavasszal, az újranyitásokkor fogalmazták meg. Azóta Müller szerint más releváns mutatók is vannak bőségesen, de Magyarország továbbra is megfelel a WHO-előírásoknak, elég tesztet végzünk. De ez csak egy tényező, nagyon fontos az egészségügyi rendszer felkészültsége, és hogy milyen járványügyi figyelőrendszert működtetünk. Müller szerint mi olyat, hogy értesülünk az összes koronavírusos betegről.

Miért nem közöl adatokat a KLIK a pedagógusok megfertőződéséről? Mert a KLIK nem minősül adatgazdának, sem adatkezelőnek ebben a kérdésben. Ez az egészségügyi ellátó és a népegészségügyi hatóság.

Tudnak-e Magyarországon újrafertőződésről? Müller: igen, néhány esetről tudunk, ők a tavaszi hullámban is betegek lettek, és most is megfertőződtek, tünetekkel. Az egyes emberek immunválasza eltérő, ezt is buzgón kutatja a világ a vakcina miatt. Kb. hat hónapot tekintenek védettségi időtartamnak.

Most hány covidos gyermeket ápolnak kórházban? 11 14 éven alulit, nincsenek lélegeztetőgépen, inkább az alapbetegségük miatt egyfajta megfigyelés céljából vannak a kórházban.

Eljuthat-e odáig a járvány terjedése, hogy utcán is kötelező lesz a maszk? Müller: jelenleg is javasolják szabadtéren is a maszkot, ahol a másfél méteres távolság nem tartható be, pl. a piacokon.

A járványterjedés melyik üteme az, amikor szigorításokat javasolnak a kormánynak? Szükséges-e most újabb szigorítás? Müllerék úgy vélik, hogy a jelen szabályok szigorú betartása most elegendő, de akkor azokat nagyon komolyan be kell tartania mindenkinek. De nem kizárt a további óvintézkedések bevezetése.

Hogy kezelik azon akut betegeket, akiket muszáj megműteni vagy szülni mennek, de egy háztartásban élnek covidossal? Az akut ellátást mindenkinek meg kell kapnia - ugyanúgy, mint korábban. De szólni kell az ellátónak, hogy környezetében covidos van, vagy egyszerűen ő most karanténban van, tehát még nem tudni, covidos-e ő maga.

A halottak napi hétvégére javasolnak-e bármilyen korlátozást? Müller: rég nem látott családtagok találkozásánál az egészségügyi állapotok nem ismertek, mert nem egy háztartáson belül élnek a felek. Ha bármilyen légúti megbetegedése van valakinek, akkor sehova se menjen, hiába van Mindenszentek. Ha semmi tünete, akkor legyen rajta maszk a tömegközlekedési eszközön a temetőbe menet, temetőben pedig tartson távolságot, és viseljen maszkot.