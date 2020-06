Müller Cecília puhított a látogatási tilalmon a szociális intézményekben

Müller végül megköszönte a szociális intézmények gondozóinak hősies munkáját. Kiemelte, hogy sokan kéthetes váltásban bent tartózkodtak az intézményekben az ápoltakkal - ezt senki se kérte tőlük, mégis megtették. Erről Teréz anya jutott az országos tisztifőorvos eszébe, és mondott is egy neki tulajdonított idézetet, miszerint "nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel."

Müller kiemelte: csak úgy vehető fel új gondozott a szociális intézményekbe, ha van négy napál nem régebbi, negatív koronavírus-tesztje. Ez vonatkozik a kórházakba való páciens-visszavételre is. Az elkülönítettek látogatása továbbra sem lehetséges - hiszen ők karanténban vannak.

Müller aztán azt hangsúlyozta, hogy a veszélyhelyzet várható, június 20-i feloldásával egy időben nagy valószínűséggel meg fogják változtatni az idősek és zárt közösségek védelmére hozott intézkedéseket is. Mint elmondta, tegnap részleges látogatási tilalmat feloldó határozatot hozott, melynek értelmében

A betegeknek 41 százaléka budapesti, 59 százaléka vidéki. 408 beteget ápolnak kórházban, és továbbra is 24 fő van lélegeztetőgépen. Továbbra is 33 szociális intézményben van jelen a vírus, de az esetszámok csökkennek, gyógyulnak a betegek.

Kiss után jött Dr Müller Cecília országos tisztifőorvos. Ő elmondta, hogy ahogy az elmúlt napokban, úgy most sem történtek nagyon jelentős változások a hazai koronavírus-helyzetben, "a járvány egyfajta nyugvópontra ért." 23 új beazonosított fertőzöttel a magyarországi korona-betegek száma már összesen 3954-re nőtt, 5 haláleset történt, minden új áldozat idős, krónikus beteg volt. Az új fertőzöttek között vannak szociális intézményben regisztrált esetek is. Összesen már 539-en haltak meg az országban a koronavírussal összefüggésben. A gyógyultak száma 2205, az aktív esetek száma ma 1210. Ez emelkedés a tegnapi 1207 óta, de erre Müller nem tért ki.

Kiss arra is felhívta a figyelmet, hogy Ausztriában mától nincs különleges határellenőrzés a Magyarországról beutazók esetében, hazatéréskor viszont csak akkor nem rendelnek el hatósági házi karantént, ha a belépőnek van 4 napnál nem régebbi negatív korona-tesztje.

Ezután jöttek a statisztikák: a mai napon 56 kórházba szállítanak védőeszközöket. A hatósági házi karantén okostelefonos appjára regisztráltak száma az elmúlt 24 órában 2115-re emelkedett, ma 860 aktív felhasználója van az alkalmazásnak. Az elmúlt 24 órában 625 hatósági házi karantént rendeltek el - teljes számuk már 10 985. Szintén az elmúlt 24 órában 419 büntetőeljárást indítottak a veszélyhelyzettel kapcsolatos kihágások miatt. Továbbra is 120 alkalommal indítottak eljárást rémhírterjesztés miatt.

A csütörtöki operatív törzs sajtótájékoztatót Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa kezdte. Kiss elmondta, hogy június 16-án szavazhat a parlament veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényjavaslatról, a különleges jogrend a megszavazás esetén június 20-án érhet véget, ekkor nyithatnak újra a mozik, színházak és fürdők. Az idősek bevásárlási idősávja viszont azután is megmarad, és az operatív törzs sem oszlik fel.

