Müller Cecília szerint elértük vagy a közeljövőben elérjük a járványplatót

A vakcinaigénylő kormányzati honlap elindulásának hírével kezdte Müller Cecília a keddi operatív törzs sajtótájékoztatót. Mint ismert, tegnap estétől lehet regisztrálni a https://vakcinainfo.gov.hu/ oldalon - Müller felhívta a figyelmet: ez egy igényfelmérés, hogy meg tudják becsülni, itthon hányan szeretnék beoltatni magukat a koronavírus ellen. Kiemelte, hogy a regisztráció nem jár oltási kötelezettséggel, tehát ha valaki jelentkezik a vakcináért, majd később meggondolja magát, akkor nem oltják be, ennyi.

A magyar hatóságoknak engedélyezni kell a vakcinákat, mielőtt beindulhatna az oltás. Azt még nem tudják megmondani, melyik külföldi vakcinával kezdik majd meg a lakosság injekciózását, mindenesetre eddig 17,5 millió adag vakcinát kötöttünk le különböző gyártóknál. Jelenleg a magyar szakemberek az orosz vakcinát és annak dokumentációját is vizsgálják, hamarosan pedig megérkezik az egyik kínai vakcina dokumentációja is az országba, amit késedelem nélkül meg fognak vizsgálni, mondta el Müller.

Az országos tisztifőorvos reményei szerint "a következő év első negyedévében" számíthatunk a tömeges oltásra Magyarországon. Az oltás nem a regisztráció sorrendjében történik majd, hanem az oltási terv szerint, elsőbbséget élveznek az egészségügyi dolgozók, az idősek, krónikus betegek.

Müller szerint itthon nagy bizalom van a védőoltások iránt. Ez általánosságban igaz lehet, de a koronavírus-vakcinák esetében ezt nem támasztja alá az Euronews pár héttel ezelőtt közzétett kutatási eredménye, mely szerint például az orosz vakcinával szemben kifejezetten bizalmatlanok vagyunk, de általánosságban is sokkal gyanakvóbban viszonyulunk a koronavírus-vakcinához, mint a világátlag.

Müller ez után átismételte a reggel közzétett koronavírus-statisztikákat. Eszerint 2219 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 256 367 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 136 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 6120 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 75 281 fő, az aktív fertőzöttek száma 174 966. 8045 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 656-an vannak lélegeztetőgépen.

Az országos tisztifőorvos rámutatott, hogy a kórházban kezeltek száma nem csökken, az tartósan magas. Ez intő jel: bár úgy tűnik az adatok alapján, hogy elértük vagy a közeljövőben elérjük a platót, ez az eredmény csak akkor érhető el, illetve tartható meg, ha továbbra is komolyan vesszük a szigorításokat. Nem szabad lazítanunk, minden enyhítés ezt a járványügyi helyzetet ronthatná, mondta Müller.

beszámolója szerint tegnap 208 rendőri intézkedés történt az országban a maszkviselési szabályok megsértése miatt. 566 intézkedés volt a vendéglátóhelyek nyitvatartási szabályainak megsértése, illetve a vendégek benntartózkodási szabályainak megsértése miatt. 308 intézkedés volt a kijárási tilalom, a gyülekezés, a kutyasétáltatási szabályok megsértése miatt. Tegnap csak egy üzletet zárattak be a rendőrök, egy debreceni italdiszkontot, ami nyitva is volt, meg az előtérben egy vendég is volt, aki még alkoholt is fogyasztott. A szigorítások kezdete óta eddig összesen 90 helyet zárattak be a rendőrök.

Tegnap 6208 új hatósági házi karantént rendeltek el, így már összesen 45 542-nél tartanak a járvány tavaszi kezdete óta.

Sajtós kérdések

Elkapható a vírus újra pár hónapon belül? Müller: még kutatják. Az ellenanyag-képződés nem mindenkinél ugyanannyi: enyhe lefolyásnál kevesebb ellenyag, súlyosnál sok képződik a testben. A mai tudás szerint 6 hónapnyi a védettségi idő az első megfertőződés és felgyógyulás után, de más álláspont szerint "csak néhány hónap".

Megfertőződött osztálytárs miatt karanténba rendelt gyerek mehet fogorvoshoz? Müller: ha szoros kontaktnak minősül a gyerek, akkor otthoni karanténban kell lennie, tehát 10 napig nem mehet fogorvoshoz. Ha sürgősségi ellátás miatt kell fogorvoshoz menni (fogprobléma miatt begyulladó csonthártya okán például), akkor mehet. Az orvosnak jelezni kell, hogy koronavírusos vagy csak szoros kontaktszemély a gyerek.

Ha covidon átesett a család, hogy takarítson? Müller: Jó alapos nagytakarítással.

Ha iskolai, óvodai, bölcsődei dolgozó az intézményi teszt során negatív lett, de később mégis tüneteket észlel magán, mit tegyen? Müller: Hívja fel a háziorvosát.

Hétfőn és kedden is kevesebb új fertőzöttet és áldozatot jelentettek - ez már a tetőzés? Müller: legalább egy hét kell ahhoz, hogy tendenciát figyeljünk meg. Az adatok most biztatóak, de a platózás több hétig is eltarthat.

Lehet-e választani az oltások közül a vakcinás oldalon való regisztrálás után? Müller: nem.