Nagy az öröm Egerben - megvan a Privátbankár.hu pénzügyi diákversenyének győztese

760 csapat több mint 3 ezer tanulója jelentkezett arra a versenyre, amelyet a Privátbankár.hu Kft. a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány támogatásával az idén immár harmadszor rendezett meg, ezúttal - az egy évvel ezelőtti, első évadhoz hasonlóan - technikumok és szakképző iskolák tanulói számára, 2021. november 4. és december 9. között. A kezdeményezés elsődleges és legfontosabb célja az volt, hogy a lehető legtöbb fiatallal megismertessék azokat az alapvető pénzügyi ismereteket, amelyek elengedhetetlenek a későbbiek során.

A tapasztalatok kiértékelése még tart, ám az már most is kijelenthető, hogy a verseny újabb évada is beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hozzájárult az azon elindult szakiskolai tanulók pénzügyi és adótudatosságának a növeléséhez.

Rendkívüli izgalmak közepette dőltek el a III. Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis! nevű diákverseny helyezései a december 9-én, a járvány miatt online formában megrendezett döntőn. Amelybe két fordulón keresztül vezetett az út. A 760 regisztrált csapat több mint 3 ezer diákja először, november 4-én egy online selejtezőben mutatta meg tudását, közülük a legjobbak kerültek a következő, november 9-23. között megrendezett megyei, valamint budapesti selejtezőkbe. Innen ment tovább 20 csapat az országos döntőbe.

Amelynek első felében a versenyzőknek - az előző két évadhoz hasonlóan - három szakaszban kellett válaszolniuk, az első kettőben kvízkérdéseket kaptak, végül pedig egy-egy témakört kellett kifejteniük. Például azt kellett értelmezniük, hogy mi a különbség az egy- és a többkulcsos adórendszer között, s véleményük szerint melyik a jobb, ők melyiket választanák? Avagy mi az a hitelkártya, az mire jó és miben különbözik a betéti kártyától és a folyószámla-hiteltől? Illetve arról is be kellett számolniuk a diákoknak, hogy szerintük mire kell figyelni egy lakásbiztosítás megkötésekor?

A 20 csapatból a két elődöntőben legtöbb pontot elért három-három csapat, azaz összesen hat team küzdött meg az első helyért a legutolsó fordulóban. Ahol az előző két évadhoz képest a verseny szervezői egy újítással rukkoltak elő. Eszerint minden csapatnak érvelnie kellett. Például arról, legyen-e kötelező a pénzügyi-gazdasági tantárgy a középiskolákban, illetve, hogy van-e szükség egészségpénztárra, egészségbiztosításra vagy mindenkinek elég-e az állami egészségügy? De izgalmasnak bizonyult az a feladat, amelyben a versenyzőknek egymást kellett meggyőzniük arról, miben tartsa a család a pénzét: bankbetétben és állampapírban, avagy kockázatosabb befektetésekben.

A III. Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis! nevű diákverseny végeredménye:

1. PénzÉsz - Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium, Eger

Csapattagok: Pomaházi Krisztina, Juhász Keve, Nagy Kristóf Gábor, Tóth Norbert

Felkészítő tanár: Czuforné Kleszó Éva

2. Traitors - Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

Csapattagok: Lukács Gergő, Bencsics Evelin, Grundtner Eszter, Cseh Natália

Felkészítő tanár: Béresné Tóth Orsolya

3. Siker, Pénz, Csillogás! - Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum

Csapattagok: Ujlakán Zoltán, Szabó Balázs, Berczi Zoltán, Zsibók Bence Milán

Felkészítő tanár: Kissné Simon Mária

A holtversenyben 4. helyezést elért (döntőbe jutott) csapatok:

Vállalkozók - Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum

Csapattagok: Szőke-Kovács Sára, Banga Zsanett, Deli Kata, Krisztin Gergő

Felkészítő tanár: Kendik Renáta

LNX - Vas Megyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium

Csapattagok: Hermann Kristóf, Pataki Benjamin, Faludi Dániel, Tóth Norbert

Felkészítő tanár: Herényi-Tóth Ildikó

Pénzrablók - Irinyi János Református Oktatási Központ

Csapattagok: Terenyei Eszter, Lehóczki Fanni, Dobrai Enika, Kovács Martin

Felkészítő tanár: Palcsó Laszló

Nemcsak a győztes csapat tagjai részesültek jutalomban, a verseny támogatói, szakmai partnerei ugyanis számos értékes díjat ajánlottak fel.

Részletesebb információk a verseny honlapján érhetők el.

A szervező Privatbankar.hu tervei szerint a jól sikerült diákversenyt 2022-ben is megrendezik.