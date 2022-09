Nagy Márton: energiaháború zajlik, durva állami beavatkozásokra is szükség lehet

„Az orosz–ukrán háború nem csillapodik, sőt gazdasági értelemben is egyre kiterjedtebb. Energiaháború zajlik Európában, az áram- és gázárak az egekben. (…) Az új gazdasági rezsim, azaz a háborús gazdaságpolitika nehéz dilemmákkal néz szembe. Míg békeidőben a jólét és gyarapodás gyümölcseinek, addig háborús helyzetben a költségek és terhek szétosztásáról kell gondoskodnia. Az állam korlátoz, és ha kell, durván beavatkozik, hogy biztosítható legyen a társadalmi és védelmi szükségletek kielégítése” – írja Nagy Márton a Magyar Nemzetben megjelent véleménycikkében.

A gazdaságfejlesztési miniszter szerint lehet és kell is növelni a gázkitermelést vagy az importkapacitásokat, az energiafogyasztást pedig csökkenteni, de sikerek így csak hosszabb távon érhetők el – a jelenlegi kiélezett helyzetben rövid távú, gyors és hatékony megoldásokra van szükség.

Úgy véli, hogy az Európai Unió eddig nem tudott megfelelő válaszokat adni, és az európai szintű ársapka sem jó ötlet, mert az áram ára országonként eltérő. Átgondolatlannak tartja a gáz árának európai szintű korlátozását is (a referenciaként használt holland gáztőzsde árainak maximálását), mivel az indirekt orosz gázembargóhoz vezethet.

A többi atom-, szél-, nap- és vízenergiából származik vagy éppen olajból, teszi hozzá.

„Az áram ára ma hatszáz euró/MWh, miközben az atomenergia húsz, a szél harminc, a víz és nap negyven, az olaj pedig hatvan euró/MWh önköltségen termel áramot. Ha tehát az áram árát önköltség plusz tisztességes profitfelár alapon szabályoznánk, a jelenlegi szint akár az ötödére is visszaeshetne, igaz, ezzel sok termelő extraprofitja is eltűnne. Ebben az esetben tehát nem az árat, hanem a marzsot korlátoznák” – írja a miniszter.

Szerinte emellett érdemes lenne az energiatőzsdék felügyeletét megerősíteni és így a túlzott spekulá­ciót megakadályozni, mivel az energiatőzsdéken „a káoszba a világ spekulánsai is örömmel szállnak be. Segíti őket, hogy ilyen magas árak mellett a likviditás elapadt, és ma már egy kisebb vásárlással vagy eladással is befolyásolni lehet az árakat.”