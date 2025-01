Nagy Márton olyan, mint Mari néni a lottózóban: rábök számokra, majd másképp alakul a valóság

Valóban repülőrajtot vesz a magyar gazdaság 2025-ben, ahogy azt Orbán Viktor várja? Bejönnek-e Nagy Márton várakozásai most, hogy gazdasági csúcsminiszter lett? Mi lesz Magyarországgal az Egyesült Államok és Kína közt várható vámháború idején? Megérte-e Magyarországnak tavaly 4000 milliárd forinttal támogatni zömmel távol-keleti beruházásokat? Tényleg lesz 8 százalékos bérnövekedés? Kollégánk, Dobos Zoltán az ATV Csatt című műsorában ezekről vitázott Lentner Csabával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közgazdász professzorával, Pogátsa Zoltán közgazdásszal és Regős Gáborral, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászával.

