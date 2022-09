Nagyon beteg II. Erzsébet, gyászra készül az Egyesült Királyság?

Orvosi felügyelet alá helyezték II. Erzsébet angol királynőt, miután aggodalmak merültek fel az egészségét illetően – áll a Buckingham-palota által kiadott hivatalos közleményben. A szűkszavú kommüniké szerint biztosították a királynő kényelmét, aki a skóciai Balmoralban tartózkodik.

A Guardian beszámolója szerint a királyi család balmorali rezidenciájára folyamatosan érkeznek a családtagok, így a 96 éves uralkodó mellett van a trónörökös Károly herceg, valamint Anna hercegnő, András herceg, Eduárd herceg és felesége, Zsófia hercegnő is. II. Erzsébet unokái, Vilmos herceg, Harry herceg, illetve utóbbi felesége, Meghan Markle ugyancsak Skócia felé tartanak. Katalin hercegné azonban Windsorban maradt, ugyanis a királynő dédunokái, György, Charlotte és Louis első napjukat töltik az iskolában.

Liz Truss, akit II. Erzsébet nemrégiben nevezett ki brit miniszterelnöknek, Twitter-bejegyzésében úgy fogalmazott:

A kormányfő hozzáfűzte, az ő és az ország népének gondolatai a királynő és családja körül járnak.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime. My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.

Justin Welby, Canterbury érseke ugyancsak a közösségi médiában nyilvánította ki érzéseit. „Én, az anglikán egyház és a nemzet is imádkozunk őfelségéért” – írta, hozzáfűzve: „Isten jelenléte erősítse és vigasztalja őfelségét, családját és azokat, akik Balmoralban ápolják őt”

My prayers, and the prayers of people across the @churchofengland and the nation, are with Her Majesty The Queen today.



May God’s presence strengthen and comfort Her Majesty, her family, and those who are caring for her at Balmoral.