Nagyon mélyről kéne talpra állnia az utazási irodáknak

– Tavaly a magyarok összesen 59,280 millió napot töltöttek többnapos utakon Magyarországon, ami csaknem megegyezik a külföldi többnapos utazások idejével. Utóbbi 58,403 millió nap volt. A járványhelyzet miatt pedig az sem kizárt, hogy idén a belföldi utazók száma és költésük is magasabb lesz a 2019-esnél. Néhány cég kínál kifejezetten belföldi utakra is utasbiztosításokat, azonban a piac döntő hányadát ma még a külföldi utakra kötött biztosítások teszik ki. Ez várhatóan idén sem változik – mondta még el Lambert, ám arra már ő sem vállalkozott, hogy megjósolja, mikorra állhat fel a porból az utasbiztosítási szegmens. Jöhet egy újabb koronavírus-hullám, ami egy pillanat alatt kivégezheti az emberek újraéledező utazási kedvét. Még minden bizonytalan.

– Az arányok érzékeltetéséhez: a szövetség tagjainak összesített díjbevétele tavaly meghaladta az 1164 milliárd forintot. Ebből a biztosítási szektor belföldi és külföldi utakra kötött utasbiztosításokból származó díjbevétele megközelítette a 15,5 milliárd forintot. Ez 13 százalékos emelkedés volt az azt megelőző évhez képest. A díjbevételek növekedése a megnövekedett utazási kedvvel párhuzamosan annak is volt köszönhető, hogy egyre komplexebb biztosítási csomagokat választottak az utazók – magyarázta Lambert. Idén a járványhelyzet miatt elsősorban a külföldi utazások száma és így az erre fordított összegek is jelentősen csökkenhetnek.

A piac leállása elsősorban azokat a biztosítókat érintette érzékenyen, amelyeknek a portfóliójában nagyobb súllyal szerepelnek az ilyen biztosítások. Lambert Gábor a MABISZ tagjai közül főként az Európai Utazási Biztosító Zrt.-t sorolta ide, de szerinte vannak a szövetségen kívüli más biztosítók (például a Colonnade) is, amelyek ebben a cipőben járnak.

Ha nem utazhatunk, akkor utazási biztosítást sem kötünk, ez világos. E piaci szegmens állapotáról a Magyar Biztosítók Szövetségénél (MABISZ) érdeklődtünk. Lambert Gábor, a szervezet kommunikációs vezetője arról számolt be nekünk, hogy március második felétől gyakorlatilag leállt az utasbiztosítási és útlemondás (sztornó)-biztosítási piac.

Ez a cég még kitart, nem ment tönkre, de olyan irodák is vannak a hazai piacon, amelyek a koronahelyzet hozadékát már nem tudták kezelni. Az ismert Robinson Tours csődbe ment, pedig 2018-ban még a tizedik legerősebb utazási iroda volt az országban. Nem érte már meg a júniust a görög utakra specializálódott Aeolus Utazási Iroda sem.

„Ha így marad, gyakorlatilag nem lesz árrés, a tartalékokból tudjuk a rezsit és a bérköltségeket fizetni. További probléma, hogy a csoportjaink jelentős részéhez nagy összegű foglalókat fizettünk ki a helyi szolgáltatóknak. Azoknak csak egy kisebb részét fizetik most vissza, a többség megtartja, és szerencsés esetben majd jóváírja valamikor. Ha addig nem megy csődbe”– írta nekünk a cég vezetője. Válaszában azt is elmondta, nehéz számszerűsíteni a bukást, de azt biztosra vette, hogy sok 100 milliós veszteségük lesz. Hogy végül hogyan alakultak a számok, azt nem tudjuk, mert május végi megkeresésünkre már nem válaszolt.

Most már látják pislákolni a fényt az alagút végén. Miután május során egyre több ország elkezdett kinyitni, hogy legalább a nyári szezonjuk nem menjen pocsékba, válaszadónk ügyfelei is megjelentek, hogy a nyaralási lehetőségekről érdeklődjenek. A nyár második felére pedig megkezdődtek a foglalások. A cég az anyagi bukás mértékét saccolni se szerette volna.

Ez az iroda a világ satufékezésére reagálva egyből áttolta az összes áprilisi és májusi útját az őszi szezonra, az utasok jelentős része pedig át is foglalt ezekre az időpontokra. Tavaszi utakat egyáltalán nem lehetett szervezni, semmilyen árfekvésben, sehova. A köddé vált hónapok miatt akkora volt a bevételkiesés, hogy muszáj volt leépíteniük a dolgozói létszámot, de ezt még viszonylag olcsón megúszták, mert az elbocsátás mértéke nem érte el a 10 százalékot. Elárulták, minderre úgy is szükség volt, hogy a kormány gazdasági mentőcsomagjából a járulékfizetési kedvezménnyel éltek.

Legalábbis a mi kérdéseink java megválaszolatlan maradt. Szerettük volna megtudni, hogyan boldogulnak az irodák ebben a helyzetben, és hogyan látják a válságból való kilábalás lehetőségeit. Közel húsz céget kerestünk meg, de mindössze hárman válaszoltak, ami jól jelzi, mennyire nagy a baj. Aztán a háromból egy – igazán ismert és nyereségesen működő társaság – azt közölte, hogy most tényleg annyira rázós a helyzet, hogy – ne haragudjunk, de – nem szeretnének erről beszélni.

