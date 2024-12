Nagyon tetszik az új büdzsé a távozni készülő államtitkárnak

Az Országgyűlés pénteken elfogadta az új gazdaságpolitika költségvetését, ami kellő óvatossággal fogalmazva, egy békeköltségvetés – mondta a Pénzügyminisztérium (PM) államháztartásért felelős államtitkára a PM Facebook oldalára feltöltött videóban pénteken. Banai Péter Benő hozzátette, új gazdaságpolitikára és intézkedésekre azért van szükség, mert a háború, a brüsszeli szankciós politika és az energiaválság legyengítették Európa gazdaságát, ami Magyarországot is érinti.

Kapcsolódó cikk 125:56 – van jövő évi költségvetése az országnak, de mi lesz igaz belőle? Megszavazták a 2025-ös költségvetést, csak adósságszolgálatra elmegy majd 3876 milliárd forint, 13. havi nyugdíjra 487 milliárdot szán a kormány.

Ennek szellemében a most elfogadott 2025-ös költségvetés stabilizálódó külső feltételek mellett megalapozza a gazdasági növekedés erősítését, az új gazdasági akcióterv és ezen keresztül a kis- és középvállalkozásoknak szóló, 1400 milliárd forintos Demján Sándor Program végrehajtását – mondta az államtitkár.

Banai Péter Benő most még felelős a büdzséért, ám hamarosan a jegybankba távozik

Fotó: MTI / Illyés Tibor

Arra is kitért, hogy az intézkedéseken keresztül a kormány garantálja a jövedelmek emelkedését, a minimálbér januári 9 százalékos emelését, a gyermekek után járó családi adókedvezmény növelését és a családtámogatások, valamint a rezsicsökkentés fenntartását. Közölte, hogy új programok is indulhatnak jövőre, például a dolgozó fiataloknak szóló munkáshitel, az új lakhatási támogatások vagy a vidéki otthonfelújítási program. A jövő évi költségvetés biztosítja a forrásokat a nyugdíjak emeléséhez és a 13. havi nyugdíj kifizetéséhez is, valamint garantálja a tanárok újabb béremeléséhez szükséges fedezetet. Mindemellett jelentősen növelik az egészségügyre és az oktatásra fordított forrásokat is.

A megemelt forrásokat a gazdaság növekvő teljesítménye alapozza meg: azzal számolunk, hogy jövőre a magyar gazdaság 3,4 százalékkal bővülhet – fogalmazott az államtitkár. Egyúttal jelezte, hogy ez pedig lehetőséget ad nemcsak az említett programok megvalósítására, hanem egyidejűleg az állam pénzügyi helyzetének erősítésére, az államháztartási hiány és az államadósság további mérséklésére.

Mint arról korábban beszámoltunk, Varga Mihály leköszönő pénzügyminiszter, leendő jegybankelnök többek közt Banait is viszi magával a Magyar Nemzeti Bankba.

Kapcsolódó cikk Varga Mihály hozza az embereit az MNB-be, nyolcpontos tervet ismertetett A lelendő jegybankelnök meghallgatása hétfőn zajlott a parlamenti bizottságban, ahol jóváhagyták jelöltségét.

(MTI)