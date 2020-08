Ne tervezzen ukrajnai kirándulást, lehúzzák a rolót a határon!

Ukrajna egy hónapra, azaz augusztus 29-től szeptember 28-ig ismét lezárja határait a külföldiek előtt - jelentette be Denisz Smihal ukrán miniszterelnök a szerdai kormányülésen.

A színes zónákba sorolást a kormányzat augusztus elején vezette be. Ez az új szabályozás egyben azt is jelenti, hogy a helyi hatóságok önhatalmúlag már csak szigoríthatnak, ha szükségesnek ítélik, de nem enyhíthetnek a korlátozásokon, amelyeket ismét a központi kormányzat szab meg. A zónákba besorolást a betegek száma, az elvégzett tesztek száma és a kórházi ágyak leterheltsége alapján a kormány hetente vizsgálja felül.

Továbbra is marad a korábbi adaptív rendszer, azaz a településeket és a régiókat színes - zöld, sárga, narancs és vörös - zónákba sorolják a helyi járványhelyzet alapján, és eszerint szabnak meg különböző korlátozásokat. Az országos karantén Ukrajnában azt jelenti, hogy bizonyos szabályok általánosan érvényesek, azaz kötelező a maszkviselés nyilvános helyeken és a távolságtartás, valamint a kézfertőtlenítő szerek használata mindenhol.

A beutazási tilalom nem terjed ki a tartózkodási engedéllyel rendelkezőkre, továbbá egyes konkrét esetekben is készek kivételt tenni, amiről az ukrán határőrszolgálat hoz majd döntést. A kormányhatározatról az ukrán külügyminisztérium tájékoztatja a külföldi országokat. Smihal hozzátette, hogy csütörtökön a válságstáb döntést hoz a szeptemberi zsidó újévhez kapcsolódó tömegrendezvények engedélyezéséről, illetve tilalmáról is.

A döntést a kabinet egyhangúlag támogatta - számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál, hozzátéve, hogy a végleges határozatot csütörtökön hozzák nyilvánosságra. A miniszterelnök közölte továbbá, hogy az országos karantént október 31-ig meghosszabbították.

