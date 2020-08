Németországban is kopogtat a második hullám

A teljes képhez viszont az is hozzátartozik, hogy minden korábbinál több koronavírus-tesztet végeznek el. Az RKI kimutatása szerint az év 33. hetében, augusztus 10-étől 16-áig az intézet nyilvántartásában szereplő 181 laboratóriumban 875 524 tesztet végeztek el, ami csaknem 150 ezerrel meghaladja az előző csúcsot, a megelőző héten regisztrált 730 300-at. A pozitív leletek aránya pedig nem változott számottevően, a 33. héten 0,96 százalék, a 32. héten 0,99 százalék, a 31. héten pedig 0,97 százalék volt.

