November 8-tól Ausztriában jön a 2G-szabály

Az egészségügyi tárca csütörtöki adatai szerint 8593 új esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában, ráadásul ez 32 százalékos növekedést jelentett az egy nappal korábbi adathoz képest. Szerdán 6506 fertőzöttet azonosítottak.

A helyzet rendkívül komoly - hívta fel a figyelmet Wolfgang Mückstein osztrák egészségügyi miniszter.

Nem csak Bécsben, egész Ausztriában szigorítanak. Fotó: Depositphotos Nem csak Bécsben, egész Ausztriában szigorítanak. Fotó: Depositphotos

Az APA osztrák hírügynökségnek eljuttatott közleményében hangsúlyozta: az erősen növekvő esetszámok bizonyítják, hogy hatékony intézkedésekre van szükség. A miniszter utalt arra, hogy ebben a tekintetben világos eligazítást nyújt a kormány és a tartományi vezetők által szeptember közepén elfogadott több fokozatú terv. Hozzátette, hogy a további teendőket a terv végrehajtását illetően pénteken fogja megvitatni a kormány a tartományi vezetőkkel.

Mückstein emellett felkérte a lakosságot, hogy járuljanak hozzá a járvány megfékezéséhez. "Tartsák be az intézkedéseket, viseljenek maszkot, tartsanak távolságot és védjék magukat oltással a koronavírus-fertőzés ellen" - emelte ki a tárcavezető. "Csökkenteni kell a fertőzöttek számát, és meg kell óvnunk az intenzív osztályokat a túlterheltségtől" - fűzte hozzá.

Ausztriában a járvány kitörése óta legmagasabb értéket, 9586 fertőzöttet 2020. november 13-án regisztrálták a második országos karantén elrendelése előtt.

A fertőzöttek számával a kórházakban kezeltek száma is gyarapszik. Csütörtökön 1826 beteget kezeltek kórházban, ami 74-el több az előző naphoz képest. Intenzív osztályon a legfrissebb adatok szerint 352 pácienst ápolnak, ez a szám egy hét alatt harmadával emelkedett.

Szakértők szerint a járványügyi helyzet alakulása arra utal, hogy a kormányzat több fokozatú tervében foglaltak módosítására van szükség. Az eredeti elképzelések szerint november 8-tól a 2G-szabályt vezethetik be, vagyis csak beoltott (geimpfte), vagy gyógyult (genesene) személyek mehetnek például étterembe, vagy nagy rendezvényekre, a negatív teszteredmény felmutatása nem lesz elegendő.

Ausztriában a járvány kitörése óta 856 002 fertőzöttet azonosítottak, akik közül 11 419-en hunytak el a kórban. Az egészségügyi hatóságok közlése szerint csaknem hatmillió ember vette fel valamelyik, koronavírus elleni vakcina legalább első dózisát, 5,6 millióan már a másodikat is, így a lakosság 62,8 százaléka van teljes körűen beoltva.