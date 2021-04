Nyitás ide vagy oda, nem enyhül a járvány

Megjöttek a friss adatok a koronavírus-járvány magyarországi terjedéséről, ezek alapján még mindig nem lehet fellélegezni, továbbra is sokan fertőződnek meg a brit mutánssal, és az elhunytak száma is elfogadhatatlanul magas. Az operatív törzs adatai alapján a tegnap folyamán vett minták kicsivel több mint 20 százaléka lett pozitív.

A törzs tájékoztatása szerint a beoltottak száma 2 689 102 fő, közülük 1 126 139 fő már a második oltását is megkapta. Az új fertőzöttek száma 7325, ezzel a járvány kezdete óta összesen 705 815 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 285 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 22 966 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 420 275 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 262 574 főre emelkedett. Kórházban ápolnak 11 363 koronavírusos beteget, közülük 1364-en vannak lélegeztetőgépen.

Magyarország a második az uniós oltási ranglistán - közölte a törzs. Miután a beoltottak száma kedden meghaladta a 2,5 milliót, szerdától megkezdődhetett a lépcsőzetes újraindítás. Szigorú járványügyi intézkedések mellett, de kinyithattak az üzletek, a szolgáltatások és a kijárási tilalom 22 órára tolódott. Emellett a védelmi intézkedések továbbra is érvényben maradnak. Ma is folytatódik a bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozók soron kívüli oltása a kórházi oltópontokon. A háziorvosok is folytathatják a regisztráltak beküldését a kórházi oltópontokra, ahol most Pfizer és Szputnyik vakcinákkal tudják folytatni az oltást.

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldása első fokozatának feltétele a 2,5 millió beoltott volt. Így a feloldásokról szóló rendelet szerdán hatályba lépett.

A kijárási tilalom az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszakra módosul . A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges.

Az üzletek reggel 5 óra és 21.—30 közöt t lehetnek nyitva.

Az üzletek, köztében a március 8. óta zárva tartó üzletek újfajta, négyzetméter alapú szabályok mentén ugyan, de nyitva lehetnek . Átlagosan 10 négyzetméterenként egy vásárló lehet az üzletben az új szabályozás szerint.

A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszűnnek, így kinyithatnak a fodrászatok, kozmetikák és más szolgáltatók.

A pedagógusok soron kívüli oltását követően, az iskolák és óvodák április 19-én indulnak újra.

A járvány elleni jelenleg is hatályban lévő védelmi intézkedések április 19-ig meghosszabbodnak, az erről szóló kormányrendelet szerda este megjelent a Magyar Közlönyben.