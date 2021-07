Oltatlan időseknél kopogtatnak az orvosok - írásban kell elutasítania az oltást annak, aki nem kéri

Orbán Viktor egy hete jelentette be, hogy a be nem oltott időseket személyesen keresik fel a háziorvosok, rezidensek, és igyekeznek őket meggyőzni az oltás fontosságáról. A pénteki Magyar Közlönyben megjelent az erről szóló rendelet, amiből kiderül: a látogatásnál jóval többet is tesznek az orvosok - írja a Privátbankár.hu.

A 60 év fölöttiek közül azokat látogatják meg, akik a nyilvántartás szerint még nem kértek és kaptak Covid-oltást. Tájékoztatják őket arról, hogy egészségügyi adataik szerint milyen oltást kaphatnak; ha kérik, elintézik a regisztrációt, ami továbbra is kötelező.

Az újdonság az, hogy nem csak a háziorvosi rendelőben, hanem akár az érintett személy lakóhelyén vagy tartózkodási helyén is beadható az oltás a rendelet szerint.

Szintén újdonság, hogy

ha az érintett személy az oltást elutasítja, úgy erről írásban kell nyilatkoznia.

Később ha meggondolja magát, akkor persze vissza lehet vonni a nyilatkozatot.