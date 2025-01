Olyat kér Magyar Péter Orbán Viktortól, ami teljesíthetetlen?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

„Minden nap, amit késlekedéssel tölt, veszteség a magyar gazdaság és a magyar családok számára és tovább növeli az egyébként is elszálló inflációt és tovább mélyíti a megélhetési válságot. Ha nincs elég bátorsága, álljon félre és legyen előrehozott választás!” – írta az ellenzéki politikus.

Orbán Viktor emelte 2010 óta az üzemanyagok áfatartalmát és ő emelte rendszeresen (legutoljára január 1-jén) az üzemanyag jövedéki adóját és más adókat is.

Magyar Péter a pártja által az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, most, hogy idén már nyolcszor emelték az üzemanyagok árát, és sok benzinkúton már 700 forint felett van a benzin és a dízel ára, érdemes tisztázni pár dolgot: amikor a Fidesz-KDNP 2010-ben átvette a kormányzást, az olaj világpiaci ára hasonló volt a mostanihoz; 2010 májusában a benzin ára 335 forint volt, ma átlagosan 650 forint.

