Operatív törzs: azért csak dolgozzunk otthonról, ha lehet

A május elsejei operatív törzs-sajtótájékoztatót Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára kezdte, aki arról beszélt, hogy a hiteltörlesztések felfüggesztése a lakosságot és vállalkozásokat is tehermentesíti. Gion ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a folyószámlahitelt és a hitelkártyahitelt a magas kamatok miatt lehetőleg törlesszék az ügyfelek.

Kitért arra, hogy a moratórium ellenére a lakosság 40 százaléka és a vállalkozások 30 százaléka továbbra is fizeti a hiteleit, ami azt mutatja, hogy most sokkal erősebb a lakosság és a vállalkozások pénzügyi helyzete, mint a 2008-as válság idején volt. Hozzátette: a lakosság megtakarítási rátája az éves jövedelem 12 százaléka, ami a legmagasabb arány az Európai Unió tagállamai között.

Továbbra is szeretnénk elkerülni a járvány berobbanását

- hangsúlyozta az országos tisztifőorvos a sajtótájékoztatón. Müller Cecília a járvány elleni védekezés hétfőtől érvényes új szakaszára utalva ezért azt kérte, hogy a budapestiek és a Pest megyeiek ezek után is tartsák be a kijárási korlátozás szabályait és csak alapos okkal hagyják el az otthonukat.

Az operatív törzs sajtótájékoztatója 2020. május 1-jén. (Forrás: a magyar kormány Facebook-oldala) Az operatív törzs sajtótájékoztatója 2020. május 1-jén. (Forrás: a magyar kormány Facebook-oldala)

Az országos tisztifőorvos vidéken élőktől is azt kérte, hogy tartsák be a rájuk vonatkozó szabályokat. Kiemelte: mindenkire vonatkozik a másfél méteres távolságtartás, az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön az arcot maszkkal, sállal vagy kendővel kell eltakarni. Tájékoztatása szerint a 65 év felettiek részére 9-12 óra között kijelölt vásárlási sáv továbbra is marad.

Müller azt is javasolta, hogy a munkáltatók tartsák fenn a távmunkát, ha pedig mégis be kell menni dolgozni, akkor tartsunk távolságot, fertőtlenítsünk, a dohányzóhelyeken se csoportosuljunk. Igyekezzünk sokat szellőztetmni, hívta fel a figyelmet, és menzás munkahely esetén kesztyűben adjuk ki az ételt. A folyamatos fertőtlenítés itt sem maradhat el.

Hétfőtől kezdődik a védekezés új szakasza

Emelte ki a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta: a kormányrendeletek új szabályokat határoznak meg többek között az üzletekre, az éttermekre, a fürdőkre és a rendezvényekre.

Kiemelte, hogy Budapesten és Pest megyében az eddigi kijárási és nyitvatartási korlátozások maradnak hatályban, itt az állampolgárok kizárólag csak alapos indokkal hagyhatják el otthonaikat. Az ország többi részén azonban valamennyi üzlet, strand, szabadtéri fürdő, múzeum, állatkert kinyithat és látogatható. Az éttermek, kávézók, büfék, presszók kerthelyiségeiben, teraszain már tartózkodhatnak vendégek és ott elfogyaszthatják a megrendelt ételeket, italokat, de a vendéglátó egységek helyiségeiben csak az ott dolgozók lehetnek bent.

Kiss aztán sorolta a számokat:

összesen 10 385-ször rendeltek el hatósági házi karantént, ezeket 32-en szegték meg az elmúlt napon,

kijárási korlátozást az elmúlt egy napban 1051 alkalommal szegték meg, 365 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, és több mint kétszáz esetben feljelentést tettek,

311 büntetőeljárást indítottak, 83 esetben rémhírterjesztés miatt,

határhelyzet: péntek nulla órátol a 7,5 tonnát meghaladó teherjárművek kizárólag Hegyeshalomnál mehetnek át a határon Ausztriába,

a hosszú hétvégén a humanitárius tranzitfolyosókon 18-08 között lehet átmenni.

(MTI, index)