Operatív Törzs: elindult a Nemzeti Adományvonal

A tegnapi tájékoztatón két kérdésünkre is választ kaptunk, ma nem voltunk ilyen szerencsések, ezért cikkünk végére tettük kérdéseinket. Viszont elindult a Nemzeti Adományvonal, aki 1357-et hívja, 500 forinttal támogatja a koronavírus járvány elleni küzdelmet.

Immár 131 fertőzött, és 6 halálos áldozat van Magyarországon, de jó hír, hogy 16-ra emelkedett a gyógyultak száma. Szlávik János, a Szent László Kórház osztályvezető infektológus főorvosa erről is beszámolt, valamint arról, jelenleg 49 főt ápolnak a Délpesti Centrumkórház tagintézményében, és 7 főt kezelnek az intenzív osztályon. A kórházban kezelt betegek több, mint fele enyhe tünetekkel rendelkezik, s hozzávetőleg 20 százalékuknál a kezdeti köhögés után fejfájás, levertség, láz jelentkezik, majd súlyos állapotba csap át a betegség. Ők kerülnek intenzívre, mert gépi lélegeztetésre szorulnak. Az egyik beteg 2 hete lélegeztető gépen van. A főorvos hangsúlyozta, hogy világszerte az időseket érinti a betegség, ennek ellenére gyerekeket és fiatalokat is megfertőz a vírus. De gyerekeknél továbbra is nagyon ritka a súlyos lefolyás, a haláleset pedig extrém ritka.

Ma Szlávik János infektológus főorvos is beszámolt a jelenlegi helyzetről. Fotó: mfor.hu Ma Szlávik János infektológus főorvos is beszámolt a jelenlegi helyzetről. Fotó: mfor.hu

Tegnap indult egy új kampány a védekezésről, melynek plakátja letölthető a www.koronavirus.gov.hu-n – kezdte beszámolóját Müller Cecília országos tisztifőorvos, aki arra a negatív jelenségre hívta fel a figyelmet, hogy bárki lehet fertőző, de az idősek nem. Ugyanis, ha ők megkapják a betegséget, többségüknél súlyos szövődményekkel járhat. Kiemelte, hogy mindenkitől nagyobb empátiát kér, mert ebben a helyzetben mindenkinek dolga van, egyénnek, társdalomnak, intézményeknek, mindenkinek egyaránt. Áldozatot kell hoznunk mindannyiunknak, és a szabályokat be kell tartanunk, hogy esélyünk legyen arra, hogy kisebb áldozatokkal átvészeljük a járványt. Az otthoni karanténnal kapcsolatban fontos, hogy virucid fertőtlenítő szereket használjunk, és 60 C fokon mossuk rendszeresen a ruhákat.

Lakatos Tibor, az Operatív Törzs központi ügyeletének vezetője elmondta, hogy zavartalan a belépő magyar személy- és áruforgalom, csupán Röszkénél, Nagylaknál, Csanádpalotánál van kisebb-nagyobb várakozás. Házi hatósági karanténban 3945 fő van, és több, mint 19000 esetben tartottak ellenőrzést. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium úgy döntött, hogy az utazási okmányok a lejárat után a 15. napig érvényesek maradnak, a március 31-én lejáró diákigazolványok érvényessége is meghosszabbodik.

Újságírói kérdésekre válaszolva elhangzott, hogy nem igaz, amit Mohács polgármestere írt, miszerint Mohács gócponttá vált volna. Egyelőre egyenletesen oszlanak el a megbetegedések. Továbbra sem terveznek kijárási tilalmat, természetesen ha gócpontok alakulnának ki, akkor új döntések születnek majd.

Ismét hangsúlyozták, hogy a kijárási tilalmat nem a fertőzöttek száma határozza meg, hanem a területi eloszlás alakulása. A hatósági árkorlátozás bevezetéséről nem az Operatív Törzs dönt, erről a gazdasági akciócsoport mondhat véleményt. Arra a kérdésre, hogy többhelyen igazolásokat osztottak szét a nélkülözhetetlen szakmákban, úgy válaszoltak, hogy ez sem jelent semmi konkrét intézkedést. A postai küldemények átvétele nem jelent fokozott kockázati tényezőt. A tüdőgyulladásban megbetegedettek száma nem nőtt, viszont minden ismeretlen eredetű tüdőgyulladással kórházba kerülő betegtől mintát vesznek.

ÉS AMIKRE MA NEM KAPTUNK VÁLASZT: