Operatív törzs: még mindig jogosak a budapesti és Pest megyei korlátozások

A vidéki enyhítések mellett továbbra is indokoltak a budapesti és Pest megyei korlátozások betartása. Az elmúlt napon ugyanis 46-tal növekedett a fertőzöttek száma, akik közül 70 százalék budapesti vagy agglomerációban élő ember. Valamint a 10 elhunytból 9 budapesti vagy Pest megyei.

Az elmúlt napon 698 elrendelt hatósági házi karantént rendeltek el és 25 szabályszegés történt.

Vidéken a védelmi intézkedéseknek köszönhetően 49 rendőri eset történt az elmúlt 1 nap alatt, 6 fő helyszíni bírságot kapott. A szabályszegők nem használják a szájmaszkot és nem tartják be a távolságtartás szabályait, emiatt Békés, Somogy és Zala megyében kellett intézkedniük a rendőröknek.

Kiss Róbert rendőr ezredes: Ha kell, visszafordítjuk az illetőt a határról. Fotó: mti Kiss Róbert rendőr ezredes: Ha kell, visszafordítjuk az illetőt a határról. Fotó: mti

Ma is érkezett egy teherszállító járat Pekingből a budapesti repülőtérre 17 ezer kg kesztyűvel a fedélzetén.

„A legfontosabb üzenet ma az, hogy két napja az aktív fertőzöttek száma csökkenőben van” – jelentette ki Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos, ezt lapunk elsőként írta meg.

1979 fertőzött van jelenleg, 759 fő gyógyult meg, 373 ember hunyt el eddig összesen, az elmúlt napon 10 fő. Kórházban 964 főt kezelnek, ez is csökkenő tendenciát mutat, de még mindig több, mint 50 ember lélegeztetőgépen van.

A járóbeteg szakellátásról: mind a betegek, mint a szolgáltatók együttműködése fontos. Kizárólag telefonon, előre egyeztetett időpontban lehet igénybe venni. Ezt a háziorvos is kezdeményezheti, illetve közvetlenül a beteg is felhívhatja a szakellátást. Egyeztetett időpont nélkül senki ne menjen szakellátásra! Ha nem tud elmenni, újra be kell jelentkeznie. Itt is érvényes az alapellátásnál érvényes szabály, hogy egy órán belül 4 beteget tudnak fogadni. Már telefonon kikérdezés történik, ahol tanácsadás, e-recept felírása, vagy akár továbbirányítás történhet. A telefonos kikérdezés után derül ki, hogy kell-e személyes időpontot adnia az orvosnak. Ezért jó a már beindult EESZT-rendszer, ahol jó esetben már látható a beteg kórtörténete. Aki vírusgyanús, külön helyiségben kell vizsgálni, utána a háziorvost kell hívnia, hogy a Mentőszolgálat menjen ki tesztelni őt.

A szakmai kollégiumok meghatározták azokat a beavatkozásokat, amelyek különösen kockázatosak a járvány miatt.

Fekvőbeteg ellátásról: fokozatosan történik a normál rendhez való visszatérés akár állami, akár magán egészségügyi intézményről van szó, de mindenhol szükséges a betegek negatív tesztje, ami állami intézménynél nem a beteget terheli, de a magánszolgáltatónál igen.

Fokozottan ellenőrzik a kerékpárosokat Budapesten, de a gyalogosokat is – hangzott el újságírói kérdésre válaszolva. A további válaszok: