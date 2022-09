Orbán szerint a Fidesz 2060-ig kormányozhat

A miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború 2030-ig is velünk maradhat, és Ukrajna akár területe harmadát-felét és elveszítheti. A miniszterelnök szerint a háború lokális lett volna, de a Nyugat beszállt, ezzel globálissá tette, most pedig a szankciókkal lábon lőjük magunkat Európában.Orbán Viktor szeptember 10-én tartott, elvileg a nyilvánosság elől elzárt beszédéből a Szabad Európa tudott meg részleteket.

A szankciók okozta energiaválság miatt télen akár az európai ipar negyven százaléka is leállhat – jósolta Orbán Viktor. Ősszel várható tárgyalás az európai vezetők között a szankciós csomag meghosszabbításáról újabb hat hónapra, a miniszterelnök szerint meg kell próbálni megakadályozni a prolongálást. A kormányfő tisztában van vele, hogy ezzel az állásponttal egyelőre szinte egyedül van a tagállami vezetők között, de a szeptemberi olasz választásokra utalva azt is megjegyezte, addigra remélhetőleg olyan kormány alakul Olaszországban, amelyik támogatni fogja ebben.

Orbán Viktor érkezik a Polgári Piknikre a kötcsei Dobozy-kúriához 2022. szeptember 10-én. Fotó: MTI, Máthé Zoltán Orbán Viktor érkezik a Polgári Piknikre a kötcsei Dobozy-kúriához 2022. szeptember 10-én. Fotó: MTI, Máthé Zoltán

A kormányfő megismételte azt a Tusnádfürdőn már hangoztatott gondolatmenetét, miszerint 2030-ra széteshet az eurózóna és akár maga az Európai Unió is. Arról is beszélt, hogy 2040-re a francia városokban többségben lesznek a muzulmán bevándorlók, és ez akár más uniós nagyvárosokban, fővárosokban is megtörténhet. Ebben az esetben viszont át kell értékelni kapcsolatainkat ezekkel a fővárosokkal, hiszen kérdés, mennyire lehet európainak nevezni azt az országot, amelyikben az őshonos európai nemzetrészek néhány településre, kisebbségbe szorulnak.

A visegrádi négyek viszont szerinte erős hatalmi központ lesz addigra. Azt elismerte a kormányfő, hogy a háború miatt most válságban van az együttműködés, de ezen túl lehet lépni, főleg hogy a liberális pozsonyi és prágai kormány is inog, könnyen lehet, hogy hamarosan mindkét országban olyan kormány lesz, amelyikkel a Fidesz szövetséget tud kötni. A Szabad Európa Orbán gondolatához hozzáfűzte viszont, hogy jövőre Lengyelországban is választások lesznek, és jó esély van rá, hogy Mateusz Morawiecki kormánya megbukik, és a Fidesszel nagyon rossz viszonyban lévő Donald Tusk pártja, a Polgári Platform alakít kormányt.

Magyarországgal kapcsolatban azt mondta, négy stratégiai célból nem fog engedni semmilyen körülmények között. Az első a demográfia: mindent meg kell tenni a népességnövekedésért, ezért két héten belül újabb családtámogatási intézkedéseket jelentenek be. Ezekről nem árult el részleteket.

A második a teljes foglalkoztatottság megőrzése és a jövedelmek értékének megóvása, különös tekintettel a jövedelemskála alsó negyven százalékára. Ezeknek az embereknek mindenképpen emelni kell a jövedelmét a következő években is.

A harmadik a gazdaság folyamatos modernizálása, végül az utolsó a nemzetegyesítés. Itt forrásaink szerint elsősorban a határon túli magyarokra gondolt a kormányfő, nem arra, hogy a hazai politikai megosztottságon enyhíteni kellene.

Végül saját politikai táborára kitérve – a lap szerint – arról beszélt a miniszterelnök, hogy