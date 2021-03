Orbán Viktor: a győzelem kapujában állunk

Szerda este az M1 csatornának adott interjút Orbán Viktor, miniszterelnök. A beszélgetés elején rögtön a nyitással, újraindítással és a 2,5 milliós oltotti célszámmal kapcsolatban kapott kérdést a kormányfő. Elmondta,

erkölcsi törvény jelölte ki a 2,5 milliós létszámot. Addig ugyanis nem lehet újraindítani a gazdaságot, amíg a legveszélyeztetettebbek nincsenek biztonságban. Igazságtalan lenne, ha nem törődnének kiemelten azokkal, akik eddig a hátukon vitték az országot. Ezért 2,5 millió oltottnál valósul meg az, hogy a minden regisztrált 65 év feletti be lesz oltva.

Az újraindítással kapcsolatban megjegyezte, azért kellett már most rögzíteni a fokozatos nyitás, újraindítás első lépéseit, hogy lehessen tervezni, tudják az emberek, hogy mire számíthatnak. Az üzemeket, szállodákat, boltokat nem lehet egyik napról a másikra újraindítani.

Bár a lakosságarányos oltottságban jól áll Magyarország, a halálozási statisztikákban már egyáltalán nem. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor megjegyezte, hogy csupa rossz hírt hall ő is. Majd egyből átevezett az oltás jelentőségének hangsúlyázására. Minél hamarabb oltunk minél több embert, annál hamarabb csökken majd a megbetegedések és így a halálozások száma is.

Ugyanakkor megérti, ha valaki bizalmatlan a vakcinákkal kapcsolatban, de az oltásellenes hangoknak szerinte nem szabad teret adni, mindenkinek meg kell hagyni a lehetőséget, hogy meghozza személyes döntését a kérdést illetően.

Ezt követően a kórházak terheltségére vonatkozan kapott kérdést a miniszterelnök. Miközben egyes intézmények már azt jelezték, hogy teljesítőképességük határán vannak, a miniszterelnök szerint emberfeletti munka árán, a vezénylések segítségével működni fognak a kórházaink. A koronavírus miatt elkülönített ágyak fele még szabad és kétszerannyi lélegeztetőgépünk vagy ággyal együtt, mint amennyi jelenleg használt.

Ezen a ponton vélhetően azoknak a szerkesztőségeknek is üzent, melyek nyílt levelet fogalmaztak meg a kormányfő részére azt illetően, hogy a hiteles tájékoztatás érdekében engedjék nyilatkozni az orvosokat és engedjék be a kórházakba a sajtót. Orbán Viktor szerint

"rémhírkeltésekkel ne nehezítsük a munkájukat, nem most van itt az ideje annak, hogy bemenjenek a kórházakba videókat forgatni".

A pedagógusok is aggodalmukat fejezték ki a napokban az iskolák április 19-i nyitását illetően. Bár csütörtökön megkezdődik a tanárok oltása, a teljes védettség csak a második oltás és bizonyos idő eltelte után alakul ki. A miniszterelnök úgy látja azonban, hogy már az első oltás is jelentős védettséget biztosít, azzal már meg lehet oldani az iskolák nyitását, ráadásul saját maga is dolgozott már aznap, amikor megkapta az oltást. Arra kell gondolni, hogy most nagyon sok szülő kényszerül arra, hogy otthon maradjon a gyermekével a zárt iskolák miatt.

Vakcinairigység

Orbán Viktor kérdést kapott az egyre inkább terjedő új kifejezés, a vakcinairigység kapcsán is. Miért van az, hogy a fiatalabb szomszédasszony már megkapta az oltást, valaki pedig nem?! A kormányfő elmondta: kifejezetten a járványügyi szakemberek tanácsára döntöttek úgy, hogy a háziorvosi rendszeren keresztül történik az oltás. Ők mérlegelnek személyes kapcsolatok alapján kit vesznek előre a kórtörténetük alapján, vagy esetleg kit sorolnak hátra. Ezekből a nagyon komoly mérlegelésekből születhetnek olyan döntések, melyek külső szemmel igazságtalannak tűnhetnek.

...és a szép új jövő

A miniszterelnök szerint is a második negyedévben már sokkal több vakcina fog érkezni hazánkba, így április 4-ig 2,356 millió, május elejére 4,1 millió érkezik, tehát május elejére már több vakcina lesz az országban, mint regisztrált személy.

Az interjú végén bizakodásának adott hangot Orbán Viktor.