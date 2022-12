Orbán Viktor a helyszínen nézi a vb-döntőt

Az már múlt héten kiderült, hogy a FIFA meghívására Orbán Viktor a katari labdarúgó-világbajnokság elődöntőit és a döntőjét fogja a helyszínen megnézni. Most lencsevégre is kapták az Argentína-Franciaország mérkőzésnek otthont adó Lusail Stadionban a magyar miniszterelnököt, akit az Magyar Labdarúgó Szövetség és az OTP elnöke, Csányi Sándor is elkísért - írja az RTL.

A magyar miniszterelnökről egyébként az AFP adott ki fotókat, az MTI egyelőre csak a francia elnökről, Macronról közölt képet.