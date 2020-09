Orbán Viktor a járványról: elsősorban a halálozások számára kell figyelnünk

Készüljünk fel arra, hogy lesz ez a szám (szerk.: napi új fertőzötteké) még magasabb is, de amire elsősorban figyelni kell, nem a megbetegedések, hanem a halálozások száma. A védekezés sikerét a megmentett életek számában tudjuk most lemérni - mondta az M1-nek adott interjújában Orbán Viktor miniszterelnök.

A védekezéshez haditervre van szükség, ami volt tavasszal és van most is egy. Jelenleg azonban annyiban könnyebb a helyzet, hogy van tapasztalatunk, másfelől tavasszal Európában sem voltak felkészítve az egészségügyi rendszerek erre a járványra, sőt még itthon is izgulni kellett. De végülis a magyar egészségügyi rendszer kibírta a terhelést, és mostanra minden téren sikerült felkészíteni a rendszereket a kormányfő szerint.

Orbán Viktor saját bevallása szerint most sokkal nyugodtabb és magabiztosabb, mert pontosan tudja, hogy mivel áll szemben, mit kell tenni és a konzultációnak köszönhetően azt is tudja, mit akarnak az emberek.

Fotó: MTI Fotó: MTI

Jelenleg a védekezés iránya úgy hangzik, hogy Magyarországnak működnie kell és nem lehet engedni, hogy a vírus megbénítsa az országot. Ennek megfelelően olyan haditervet kell összerakni, ami megvédi az emberi életeket és működőképesen tartja az országot - rögzítette Orbán.

A miniszterelnök a maszkviselés fontosságára is felhívta a figyelmet, és az arra vonatkozó szabályok betartását kérte mindenkitől. Ha nem tartják be a szabályokat, akkor azokat szankciókkal fogják kikényszeríteni. Példaként elmondta:

ha valaki a boltban nem viseli a maszkot, akkor szankcióban részesül a vásárló és a bolt is, mely nem tartatta be a szabályt. Ha harmadjára is ilyen helyzetbe kerül a bolt, akkor be fogják záratni.

A hagyományos iskolakezdéssel kapcsolatban elmondta: a szülők azt szerették volna, hogy normális rendben kezdődjön el az év. Ha valahol gond lenne, akkor egyedi döntéseket fognak hozni a helyzet kezelése érdekében.

Egész addig amíg a halálozási számok nem kezdenek emelkedni, addig fel sem merül a gondolat, hogy az iskolákat korlátozni kellene - mondta a miniszterelnök.

Az idősek életének megvédésére és a halálozások alacsonyan tartására irányuló intézkedési lehetőségek folyamatosan napirenden vannak. Például, hogy "23 óra után bezárjuk-e a bárokat, milyen módon kényszerítsük ki a maszkviselést? Bezárjuk-e a kórházakat a látogatók előtt, vagy bemehetnek-e a szülők az iskolába? Iskolába lépést előzze-e meg hőmérzés?" Mint a miniszterelnök megismételte, ez utóbbinak feltételei mindenhol adottak lesznek október 1-re, így ettől a naptól kezdve kötelező lesz.

Felkészített az egészségügy

Jelenleg is van 10 ezer ágy, amit akár most azonnal a betegek rendelkezésére tudnak bocsátani a kormányfő szerint, vannak lélegeztetőgépek, feleszerelések, orvosok, szakemberek is ma már. Orbán felidézte: tavasszal egy nagy katonai gyakorlatban nyomáspróba alá helyezték az egészségügyet, azóta még tovább erősítették, így ma minden magyar élet megvédésére képes az egészségügy.

Gazdasági szempontból a legfontosabb a munkahelyek száma. Korábban vállalták, hogy amennyit a vírus tönkretesz, annyit hoznak létre, és ebből a szempontból kedvezően alakulnak a számok a miniszterelnök szerint. Sőt, úgy véli, a munkahelyek száma növekedni fog az év hátralévő részében, mivel nagyon sok pénzt és energiát fordítottak erre. Kiemelte: egy helyen van gond, a turizmus budapesti részénél.

Ez beszakadt. Az az üzleti modell, ami mentjén működnek, az nem lesz sem idén, sem jövőre fenntartható, mivel a vendégéjszakák 90 százaléka külföldiekhez köthető. Ezért a szálláshelyeknek, taxisoknak, vendéglátósoknak, idegenforgalomhoz kötődő szektoroknak segítséget kell adni. Ezzel összefüggésben később megjegyezte: kell egy speciális Budapest-program, mely az üzleti modellváltást segíti. A fővárosnak 100 milliárdos megtakarítása van, amihez ideje hozzányúlni.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy továbbra is figyelni kell a családok életszínvonalára. Itt azonban 1,5-2 éves távlatban kell gondolkozni. Ezért létrehoznak egy családügyekkel foglalkozó tárca nélküli miniszteri posztot, az EMMI jelenlegi, területért felelős államtitkára, Novák Katalin hatáskörét ezzel október 1-től kibővítik.

Fő a higgadtság!

A miniszterelnök az emelkedő esetszámok mellett is úgy véli, most inkább magabiztos kiszámíthatóságra kell törekedni. Nem szeretne a tavaszihoz hasonlóan gyors döntéseket hozni, irányváltást végrehajtani, mivel nincs olyan forgatókönyv, amire ne készültek volna fel.