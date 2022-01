Orbán Viktor: április 3! Ekkor lesznek a parlamenti választások

Orbán Viktor nemrégiben posztolt közösségi oldalán. Nem volt bőbeszédű, mindössze ez áll a közlendőjében:

Az ellenzékhez kötődő Facebook-oldalakon terjedni kezdett kedd délelőtt egy fotó, ami alapján úgy tűnt, a Nemzeti Választási Iroda már tudja, hogy mikor lesz a parlamenti választás.

A képen egy füzet címlapja szerepel, amelynek a címe "Kézikönyv a szavazatszámláló bizottságok részére", és ott virít egy dátum is: "2022. április 3."

Most pedig úgy tűnik, választ is kaptunk a dilemmákra.

Mindez teljesen szokatlan, ugyanis a választás napját mindig Áder János köztársasági elnök szokta kitűzni. És ha a nyilvánosságra került dokumentumtól el is tekintünk, akkor is rendkívüli ez az eljárás, hogy a miniszterelnök közli a dátumot - mégha homályosan is.

Ezzel egyidőben Áder János közleményben tudatta az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása időpontjának kitűzéséről. E szerint 32 évvel ezelőtt, az első szabad választások eredményeként Magyarország független, demokratikus ország lett. Köszönet mond mindazoknak, akik a nemzet újjáépítésében részt vettek.

Mint a közleményben áll, az idei esztendőben Magyarország választójoggal rendelkező polgárai immár kilencedik alkalommal szabadon dönthetnek arról, hogy kikre bízzák közös ügyeink intézését.

Az Alaptörvény és a választási eljárási törvény egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz arra, hogy a köztársasági elnök milyen időpontra tűzheti ki az országgyűlési képviselők általános választását.