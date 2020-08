Orbán Viktor az akciócsoport után: most még időben vagyunk

A pénteken bejelentett határvédelmi intézkedésekről itt írtunk bővebben . Időközben megérkezett a legfrissebb koronavírus-statisztika is : 158 új fertőzöttet találtak, ennél több új megbetegedést eddig csak egyetlen alkalommal regisztráltak.

"Most még időben vagyunk" - fogalmazott.

A kormányfő kijelentette: "az ajtónkon kopogtató" második hullám megfékezése érdekében komoly intézkedéseket kell hoznunk, elsősorban a vírus behurcolását kell csökkenteni. Ezek technikai részleteit tekintette át a határellenőrzési akciócsoport - mondta Orbán Viktor, kiemelve: képesek vagyunk arra, hogy ha összefogunk, mint tettük azt a járvány első hullámakor, akkor a járvány második hullámát is meg tudjuk fékezni.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!