Orbán Viktor bejelentette: feloldják a korlátozások nagy részét, utcán nem kell maszk

Ha elérjük az ötmillió beoltottat, újabb könnyítések jönnek. Márpedig most 4,9 millió beoltott közelében járunk, a hétvégén elérjük az 5 milliót - mondta a miniszterelnök. Letörtük, lényegében legyőztük a járvány harmadik hullámát, mivel a lakosság több mint fele beoltott - közölte.

Orbán Viktor egy korábbi interjúban

Ezért az operatív törzs az alábbiakról határozott péntek reggel:

A kijárási tilalom megszűnik.

Az üzletek és vendéglátóhelyek nyitvartását nem korlátozzák.

Eltörlik a közterületi maszkviselési kötelezettségét. ("Viszlát, maszk" - mondta Orbán Viktor.)

Szabad lesz az egyéni és csapatsport közterületen.

50 fő részvételével lehet magán- és családi rendezvény, lakodalmat pedig akár 200 fővel is - de a szállodában vagy étteremben rendezett rendezvényeket el kell különíteni egymástól.

Szabadtéri rendezvény legfeljebb 500 fő részével korlátozás nélkül tartható - lehet tehát majd tüntetni is.

Zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazolvánnyal lesz látogatható.

A beoltott 16-18 évesek mehetnek szülői kíséret nélkül is zárt téri rendezvényekre.

Hogy a lazítások mikor lépnek életbe (akár már a hétvégén, vagy csak Pünkösd után, keddtől), azt ma délután döntik el, a friss járványügyi adatok ismeretében.

3 millió felnőtt nincs beoltva, körükben pusztítani fog még a vírus - őket továbbra is oltásra biztosítja a miniszterelnök. A határaink mentén is alacsonyabb a beoltottság (Szerbia kivételével) - erre is figyelni kell, ahogy az új mutációkra is. Az operatív törzset ezért készenléti állapotba helyezték ma.

Magyarország nem vesz részt az uniós vakcinabeszerzésben. 7,3 millió Pfizer, 1,2 millió Moderna, 4 millió Jansen, 4,7 millió Astra Zeneca van raktáron (bár ezek sorsát kérdésesnek nevezte Orbán Viktor) - ezen felül még kínai és orosz vakcina is van, összességében harmadik, de még negyedik oltásra is elég. Közben épül a magyar vakcinagyár is.

A hitelmoratóriumot meghosszabbítják - fenomenális GDP-növekedést vár Orbán Viktor

A hitelmoratóriumot "úgy ahogy van", nyár végéig meghosszabbítja a kormány. A bankoknak ugyan ez terhet jelent, de a "kispénzű embereknek" szüksége van rá. Ebben a két hónapban lehetőség lesz arra, hogy letárgyalják a folytatást, azaz azt, hogy mi lesz szeptembertől, a moratórium kivezetése után.

Orbán Viktort nem lepte meg a vártnál jobb első negyedéves hazai GDP-adat, sőt: "fenomenális" második negyedévi adatra számít. Egyrészt azért, mert többen dolgoznak, mint a válság előtt, másrészt azért, mert az egy évvel korábbi adat gyenge volt. Az ötmillió beoltott a gazdaságban is korszakhatárt jelent: eddig a védekezésen volt a hangsúly, de most jön az újraindítás, jönnek a béremelések - közelegnek a tárgyalások a 2022-es minimálbérről, az állami cégeknél érvényes 2022-es béremelésekről. A miniszterelnök elárulta, hogy még saját pénzügyminiszterénél is jobb GDP-adatra számít idén.

Orbán szerint a NATO nem fog minket megvédeni

Hadsereg mindig kell - sőt, honvédség, ami Orbán Viktor szerint többet jelent, mint a hadsereg. A NATO nem fog minket megvédeni - persze hajlandóak lesznek segíteni, ha baj van, és azt látják, hogy mi magunk is teszünk a saját védelmünkért. A NATO tagság nem mentesít minket a saját hadsereg fenntartásának kötelezettsége alól; a katonákat meg kell becsülni. Lehet, hogy nem lesz háború a következő évtizedekben, de ha lesz, ők viszik vásárra először a bőrüket - emlékeztetett a honvédelem napján a miniszterelnök. A szomszédaink az elmúlt években komoly fegyverkezésbe kezdtek, nekünk is modernizálni kell a hadseregünket - mi vagyunk a legnépesebb nép a Kárpát-medencében, nekünk kell a legerősebb hadsereget fenntartanunk, mondta Orbán Viktor.