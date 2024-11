Orbán Viktor büszke lehet az öccsére is, egyre nagyobb céghálóért felel

Az Orbán Viktor öccse, Orbán Áron által vezetett Multi Shoot Zrt. munkaközvetítő leánycéggel gyarapodott, derül ki az Opten adatbázisából. Ez egyebek mellett azért érdekes, mert októberben került elő egy hangfelvétel, amelyen a feltételezések szerint Orbán Áron beszélgetett Héjj Dáviddal, a kormányzati egyeztetések koordinálásáért felelős kormánybiztossal, részben arról, hogy miért akadályozzák a magyar hatóságok egyes vietnámi állampolgárok vízumkérelmeit.

A Népszava által megszerzett, az Orbán Áron által vezérigazgatóként irányított, de nem tulajdonolt Multi Shoot Zrt., illetve a Pécsi Tudományegyetem (PTE) között született szerződés arra is rávilágított, hogy ez miért zavarhatta a miniszterelnök öccsét. A cég ugyanis 2024 elején 20 fős csoportok számára úgynevezett „Citizen Life Saver” alapképzést rendelt a PTE-től. Ennek keretében a PTE Általános Orvostudományi Karának Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központja vállalta, hogy hetente két, 20 fős csoportot fogad az egyetemen, és számukra két nap alatt 16 órás szakmai képzést adnak életmentésből, angol vagy magyar nyelven.

Egy emlékezetes plakát a sokadik nemzeti konzultációból

Fotó: MTI

A Multi Shoot Zrt. új leánycégének neve: BNN Santosha Kft. A cég már 2020 óta létezik, de soha egy fillér bevétele nem volt eddig, központja pedig egy budafoki földúton van, ami egyben az eddigi egyetlen tulajdonos, Madarász Noémi lakcíme is. Közel két évig végrehajtás folyt ellene 2021 és 2023 között. Valamiért ebbe a cégbe társult be október 18-án az Orbán Áron által vezetett Multi Shoot, de a változást csak november 13-án jegyezték be. A BNN Santosha eddig szabadidős képzéssel, gyermekek napközbeni ellátásával foglalkozott papíron, bevétele ugyanis nem volt. A santosha kifejezést talán azok ismerhetik, akik jógáznak: szanszkrit szó, jelentése teljes megelégedettség, elégedettnek érezni magad.

Novemberben azonban három új tevékenység is felbukkant a cég adatlapján:

Munkaközvetítés,

Munkaerőkölcsönzés,

Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás.

Ez már sokkal jobban passzol Orbán Áronhoz. A Telex számolt be arról, hogy kapcsolati hálóját vizsgálva jutottak el két olyan céghez, amelyek külföldi munkaerő közvetítésében érdekeltek. A munkaerőhiány miatt ugyanis egyre több cég keresett külföldi dolgozókat, és jó üzleti lehetőségnek tűnt, hogy közvetítőcégek jó pénzért munkavállaláshoz szükséges vízumokat intézzenek az Ázsiában működő munkaerő-kölcsönzőknek. Minden jel arra utal, hogy az egyik ilyen közvetítőcég Orbán Áronék segítségével jutott vietnámi munkaerőhöz, és olyannyira nagyra nőtt, hogy később felkerült azoknak a minősített cégeknek a listájára, amelyeknek engedélyezik, hogy az EU-n kívüli országokból hozzanak be munkaerőt. Az érintett cég tulajdonos-ügyvezetője a Telexnek elismerte, hogy ismeri Orbán Áront, de tagadta, hogy a kormányfő testvére vízumügyekben segítette volna.

A jövőben tehát érdemes lesz figyelni, hogy miként alakul a budafoki földúton vegetáló BNN Santosha sorsa, megugrik-e például a bevételi oldala. Az 2022-ben derült ki, hogy a miniszterelnöknél 14 évvel fiatalabb öccse vezérigazgatója lett a Multi Shoot Zrt.-nek. Ez már egy nagyobb társaság, de a teljesen kaotikus profillal rendelkező vállalkozás tavaly például 122 millió forintos forgalom mellett 26,3 millió forintos veszteséget hozott össze. Azért kaotikus a profil, mert egyrészt szabadtéri élménylövészettel foglalkozik Nógrád megyében, másrészt élelmiszer nagykereskedelemmel.

Kapcsolódó cikk Hadházy Ákos megmutatta Orbán Viktor testvérének „szerény hajlékát” Itt van a Multi Shoot Zrt. telephelye.

Az igazán nagy pénz azonban a Multi Shoot Zrt. egyik leánycégénél termelődik. Az Átlátszó írta meg, hogy a Mészáros Lőrinchez köthető Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft. és az Orbán Áron köreihez kapcsolódó Bank Biztonság Bizalom Zrt. őrizheti az elkövetkező 3 évben a Központi Nyomozó Főügyészség két fővárosi és négy vidéki irodaépületét.