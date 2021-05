Orbán Viktor: hatmillió beoltottnál lehetnek nagy zenés tömegrendezvények

Pünkösd környékén, amikor várhatóan elérjük az ötmillió beoltottat, újabb lazításokat jelentek be az esküvőkről, egyes nagyobb rendezvényekről és a kijárási tilalomról, a nagy zenés fesztiválok viszont csak 6 millió beoltottnál lehetségesek. A Pünkösd utáni időszakra már engedélyezett tömegrendezvényeken csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni - mondta Orbán Viktor a Kossuth rádióban.

(forrás: Orbán Viktor Facebook oldala) (forrás: Orbán Viktor Facebook oldala)

A vakcinaellátásról azt mondta, hogy elegendő mennyiséget szereztek be, hogy egy esetleges újabb hullám esetén a 3. oltást is beadhassák. Őszre, de még 2022 első negyedévére is biztosított az ellátás - fűzte hozzá. Szavai szerint hetente mintegy 150 ezer 18 évesnél idősebb embert lehet beoltani Pfizerrel a következő hetekben.

Az operatív törzstől kapott pénteki információja szerint már 4 483 598 embert oltottak be leglább egyszer, csökken a kórházban ápolt betegek száma, a friss adat szerint 2600-an vannak ott, közülük 338-an vannak lélegeztetőgépen.

Beszélt a gazdaság újraindításáról is. Közölte, hogy a jövő héten úgynevezett Újraindítási Operatív Törzs alakul. Két része lesz: egy amelyik a gazdasággal, a másik a gazdaságon kívüli élettel foglalkozik. Ezek vezetőit nem nevezte meg.

Sokáig méltatta viszont Varga Mihályt, amiért úgymond jól összerakta az új költségvetést.

"Varga Mihály jól összedrótozta ezt. Nem hittem volna, hogy a nyugdíjasoknak szánt juttatások és a 25 évnél fiatalabbak szja mentessége is belefér majd." - mondta.

A kormányfő szerint a gazdasági és a pénzügyi alap is megvan ahhoz, hogy a legjobban jöjjünk ki ebből a válságból és hogy "sikerrel előzzünk a kanyarban" Európán belül.