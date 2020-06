Orbán Viktor jó kedvre derült attól, hogy az EU elmeszelte a civiltörvényt

Mégpedig azért, mert az uniós bíróság is kimondta, hogy az átláthatóság fontos dolog, a törvény ellen emelt kifogásokat pedig könnyen be tudjuk majd tartani.

A rádióinterjúban volt még szó arról, hogy ha Orbán a - demokrácia állapota kapcsán - ideüzengető nyugati államokra néz, nem tudja, sírjon-e vagy nevessen, hiszen azt látja, hogy ott emberek halnak meg a járványban, szobrokat döntögetnek, erőszakhullám van, szép városokban bandaháborúznak. Sorosozás is volt, alig burkoltan, hiszen az ideüzengetés "régi nóta". Liberális imperializmus ez, a nemzeti kormányok meggyengítésére szolgáló nemzetközi politika, melyet már államok fölötti globális szervezetek, magukat államok fölött állónak képzelő pénzemberek, üzletemberek működtetnek.

- mondta Orbán a híd be nem induló felújításáról. Szerinte nem baj, ha egy testületben vannak elméleti szakemberek, de kell találni gyakorlati szakembereket is - utalt arra, hogy szerinte Karácsony Gergely főpolgármester továbbra sem a problémamegoldás mestere.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A hitelről Orbán azt is elmondta, hogy a programok már megvannak, tudjuk, mire költenénk a pénzt, és itt a zöldítési projektet emelte ki, az ország energiahálózatának korzerűsítését.

Orbán azt mondta, a bajban lévő országok szerint sürgősen nagyon komoly közös hitelt kell felvenni. De a miniszterelnök szerint a magyar logika más, "mi azt a pénzt akarjuk elkölteni, amit megkerestünk." Most azonban olyan gyalázatos állapotban van sok EU-s ország, hogy aligha tudjuk elkerülni a közös hitelfelvételt. Ez egyben veszély és lehetőség: ha rosszul költjük el, akkor "bukta van", ha jól, akkor nyerünk.

Maradva az uniónál arra terelődött a szó, hogy vajon kell-e Magyarországnak EU-s segítség a gazdaság újraindításához. Orbán azt mondta, a rádióinterjúról egy videókonferenciára megy 27 uniós vezetővel, ahol ma pont a gazdasági csomag lesz a téma. Azt mondta, vannak olyan tagállamok, ahol 10 százalékos GDP-zuhanás következik, illetve 120-130 százalékos államadósságok halmozódtak fel - ezek most nem tűnnek olyan nagy problémának, mert sok olcsó pénz halmozódott fel a piacon, de ez nem lesz mindig így, a kamatok emelkedni fognak, csak drága pénz lesz, ilyenkor jönnek az uzsorások, ráteszik a kezüket az országra, "és akkor befellegzett."

szólt a nagy megfejtés, azzal megfejelve, hogy "ha szégyen az egyik, akkor szégyen a másik is."

Erről a fejleményről Orbán meglepő módon azt mondta, hogy jó kedvre derítette, mert az indoklásban az uniós bíróság is kiemeli, mennyire fontos az átláthatóság. Márpedig a miniszterelnök szerint ennek a törvénynek pontosan az átláthatóság megerősítése a célja,

A miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában szóba került az Európai Unió bíróságának friss ítélete is, mely kimondta: uniós jogot sért a civilszervezetek külföldi finanszírozásáról szóló magyar törvény.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!