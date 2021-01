Orbán Viktor már a harmadik hullámról is beszélt

Ott oltanának, ahol szavazunk

Magyarország technikailag készen áll a koronavírus elleni oltások tömeges és gyors beadására, amennyiben nagy mennyiségben érkezne vakcina az országba - mondta Orbán Viktor vasárnap a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. A miniszterelnök elmondta, jelenleg 35 ezer ember beoltására alkalmas vakcina áll rendelkezésre, amelyet a kormány oltási terve alapján az orvosok és más, az egészségügyben dolgozók kapnak meg elsőként.

Kiemelte, amennyiben hirtelen több millió vakcina állna rendelkezésre, akkor azok beadása a több mint tízezer választási helyszínen történhetne meg, az állampolgároknak tehát oda kellene menniük, ahol szavazni szoktak. Orbán Viktor megjegyezte ugyanakkor, mostani tudásuk szerint nem várható rövid időn belül több millió vakcina, mivel jelenleg a gyártók sem tudnak megbízható szállítási mennyiségeket és időpontokat mondani.

Orbán Viktor a Kossuth Rádió stúdiójában, még egy korábbi alkalommal. (Fotó: MTI) Orbán Viktor a Kossuth Rádió stúdiójában, még egy korábbi alkalommal. (Fotó: MTI)

Ha rosszul ütemezünk, jöhet a harmadik hullám

A koronavírus-járvány második hullámát "megfékeztük", és most az a feladat, hogy ne tudjon elindulni egy harmadik hullám - mondta. A második hullámról úgy fogalmazott, "sikerült leszorítanunk, ha még nem is semlegesíteni, de most már földharc van, (...) levittük a birkózószőnyegre".

Orbán Viktor nehéz kérdésnek nevezte, hogy a vakcina érkezése előtt lehet-e lazítani a korlátozásokon, mivel ha nem érkezik meg időben az oltóanyag, akkor egy újabb fertőzési hullám indulhat. "Nyitni is szeretne mindenki, nagy bennünk a vágy, hogy megszabaduljunk ettől a nyomorúságtól, ugyanakkor, ha nem jól ütemezünk, akkor még egy harmadik hullám is bekövetkezhet" - mondta.