Orbán Viktor meghajolt a szülők akarata előtt

Szokásos péntek reggeli interjújában a Kossuth Rádióban az oktatás nyitásáról árult el fontos információkat a miniszterelnök. Orbán Viktor bejelentése szerint a középiskolákban a fizikai tanítás az érettségik lebonyolítása után, május 10-től kezdődik.

Eredetileg április 19-én indult volna az oktatás. A honvédség mostanra végzett is a tantermek fertőtlenítésével, a miniszterelnök szerint a pedagógusok is megkapták az oltást (bár sokan vitatják, hogy az első oltás elég védettséget ad-e a tanárok számára), így semmi akadálya nem lenne az április 19-i startnak, de a szakemberekkel konzultálva arra jutott a kormányfő, hogy nem érdemes az érettségik előtt megnyitni a tantermeket.

A döntés valószínűleg nem független a pedagógusok, szülők felől érkező panaszoktól, melyek szerint egy túl korai nyitás a járvány újabb hullámát indítaná el. A kormány ugyanakkor azt is mérlegelni kénytelen, hogy amennyiben az iskolák sokáig maradnak zárva, akkor a gyerekek otthoni felügyelete miatt kieső munkaórák (amennyiben a home office nem megoldható) a gazdaság visszaesésében csapódnak le.

Fontos, hogy a miniszterelnök csak a középiskolákról beszélt május 10.-ével összefüggésben.

Ami a fiatalabbakat illeti, az operatív törzs ma reggeli értekezletén napirendre kerül a 16-18 év közöttiek beoltása (ami Izraelben, az Egyesült Államokban is téma), de erről egyelőre nem született döntés.

Egyebekben Orbán Viktor vázolta az oltási terv végrehajtásának ütemezését. Szerinte jelenleg 2,7 millióan már megkapták az első oltásukat, április 19-re elérjük a 3,5 millió beoltottat, majd május elejére 4 millióan kaphatják meg a vakcinát. Utána hetente ugrik egymillióval az oltásban részesülők száma, így május végére, június elejére meglesz a 7 millió oltott. Mindennek azonban feltétele a regisztráció és a kellő mennyiségű vakcina.

A nyitás ütemezését is ez határozza meg, de a kormányfő - az utóbbi időben adott nyilatkozataitól eltérően - a járványügyi adatokat is megemlítette, mint figyelembe veendő szempontot.

Lapunk véleménye:

A gazdasági nyitás feltételeként mostanában kizárólag az oltást említették meg a kormányzati nyilatkozatokban, amit járványügyi szakemberek kifogásoltak: szerintük a fertőzöttek, kórházban ápoltak, elhunytak száma is kulcsfontosságú a korlátozó intézkedések feloldásának vizsgálatakor. Ma Orbán Viktor is kitért utóbbi mutatók fontosságára, ami változást jelez a járványügyi döntések mérlegelésében. Ugyanakkor a miniszterelnök megint rögzítette, hogy a bezárkózás csak lassítani tudja a járvány terjedését, de legyőzni a vírust csak az oltásokkal tudjuk, ami arra utal, hogy a vakcinázás lesz továbbra is a meghatározó a kormányzati döntésekben.