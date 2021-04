Orbán Viktor nem pihen, nagyszombaton is üzent

Szombat reggel a Belügyminisztérium ügyeleti központjában az oltási terv végrehajtásáról egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök - tájékoztatott Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke.

Kínai oltást kapott a miniszterelnök (fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala) Kínai oltást kapott a miniszterelnök (fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

Közlése szerint az értekezleten Pintér Sándor belügyminiszter, Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke, György István és Latorcai Csaba államtitkárok, Balogh János országos rendőrfőkapitány és Jenei Zoltán országos kórház-főigazgató vett részt.

A miniszterelnök az egyeztetés után közzétett videójában azt mondta: bár nagyszombat van, a vírus nem pihen, ezért nekünk is védekeznünk kell. Minden beoltás életet menthet - emelte ki a miniszterelnök. Mint mondta, hálás a háziorvosoknak, a kórházi orvosoknak és az ápolónőknek, hogy húsvét ünnepén is vállalták a munkát.

Orbán Viktor azt kérte, aki ezekre a napokra kap behívót feltétlenül menjen el, és vegye föl az oltást. Hozzátette: ma reggelre Magyarországon elértük a 2.235.731 beoltottat. "Mi is dolgozunk, az operatív törzs is dolgozik. És a ma reggel eltervezett munka szerint a mai napon be fogunk oltani további 83 ezer embert" - mondta a miniszterelnök.