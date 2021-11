Orbán Viktor szívhez szóló videójában is személyes győzelmének adja el, hogy visszakönyörögtük magunkat a közös vakcinabeszerzésbe

A miniszterelnök a tegnapi rádióinterjú után ma Facebook-videóban jelentette be, hogy "most jutott el oda a világ", hogy az egyik nagy gyógyszergyártó cég tudományos eredmények alapján ajánlja a szülőknek, oltassák be gyermekeiket.

Ezt az teszi lehetővé, mondja, hogy "szereztünk kétmillió vakcinát", az első 130 ezer adagnyi szállítmány pedig december 20-a környékén érkezhet.

Orbán Viktor nyilvánvalóan a Pfizer vakcinájára gondol. Mint laptársunk is megírta, májusban a magyar kormány még nagy mellénnyel szállt ki a közös uniós, a Pfizerre is vonatkozó vakcinabeszerzésből, hogy aztán szeptemberben már visszakéreckedjen. Ez különösen égető kérdés lett azután, hogy elsőként és eddig egyedül e vakcinát engedélyezték a gyerekek számára is.