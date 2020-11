Orbán Viktor Varsóba utazik

Nekem nem csak lehetőségem, hanem hazafias kötelességem is vétózni, ha úgy látom, egy döntés a magyarok érdekeit sérti

Orbán Viktor csütörtök délután tárgyalr Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel. A budapesti találkozót Brüsszelből is árgus szemekkel figyelték, a cél ugyanis, hogy Magyarország és Lengyelország minél szilárdabb közös álláspontot alakítson ki a költségvetési patthelyzetben. Az EU-ban eddig abban bíztak, hogy a lengyel vétó jóval „gyengébb” a budapestinél, Morawiecki budapesti útja ezt viszont megcáfolja. A magyar kormányfő elmondta: Magyarország nem fog elfogadni olyan javaslatot, amely Lengyelország számára elfogadhatatlan.

