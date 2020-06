Orbán Viktor: Végre lehet élni

Természetesen a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet feloldása volt a fő témája a szokásos Orbán Viktor-interjú mai kiadásának a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában. Nagy Katalin műsorvezető első lendülettel az aggódó polgár szerepét öltötte fel, amikor indításként megkérdezte: attól még, hogy nálunk jó a helyzet, Ukrajnában, Romániában tovább emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, Szlovéniában pedig ismét felütötte a fejét a vírus, így nem volt-e korai nálunk a veszélyhelyzet lefújása?

A miniszterelnök erre arról beszélt, hogy a szomszédos országok, különösen Szlovénia esete fontos figyelmeztetés arról, hogy észnél kell lenni, de ne rontsuk el a kedvünket, mert az első csatát megnyertük, több tízezer ember életét megmentettük. Közben viszont gondoljunk arra, hogy ennek előfeltétele a fegyelmezettség és az összefogás volt, ezeket majd ismét vegyük elő, ha jön a betegség második hulláma.

Most viszont ünnepeljünk, örüljünk, hogy szabadság van, és hogy végre lehet élni,

de közben készüljünk arra, hogy mivel nincs vakcina, a vírus visszatérhet, legyünk rá készen - járta be zsinórban kétszer ugyanazt a kommunikációs kört a miniszterelnök.

Orbán arról is beszélt, hogy most ki lehet mondani, amit évtizedek óta nem: hogy a magyar egészségügy jobban teljesített, mint a nyugatiak.

A tévében láttuk, ahogy emberek halnak meg nyugaton, mondta Orbán, ezért "időben szólalt meg a fejünkben a csengő." Katonai logika mentén készültünk fel a járványra, megvan a katonai gyakorlatunk, most már tudjuk, hogyan kell hirtelen fellépni egy második hullám, tömeges fertőzés idején, Pintér Sándor, Kásler Miklós is tudja, melyik dossziét kell leemelni a polcról, magyarázta a miniszterelnök. "Ez a tudás óriási érték, ebből még 10-20 évig is élni fogunk."

Az esetleges második hullámról szólva azt is elmondta, készen lesznek arra, hogy ismét meghozzák a szükséges jogi és gazdasági lépéseket. A veszélyhelyzetet leváltó járványügyi készültség pedig azt jelenti, hogy az operatív törzs szolgálatban marad, az elengedhetetlen egészségügyi eszközök raktáron vannak, ezek készültségi szintje "járványállapotban" van, azaz bármikor bevethetőek, és ezekkel "képesek leszünk több tízezer embert ellátni."