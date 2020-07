Óriási húsüzemre csapott le a vírus szomszédunkban

A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint az elmúlt 24 órában 7-tel 1953-ra nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Új halálesetet egy hónap után szombaton és vasárnap is regisztráltak az országban, a járvány halálos áldozatainak száma így 113-ra nőtt. A diagnosztizált betegek közül mindössze 19-en vannak kórházban, közülük hármat ápolnak intenzív osztályon.

Horvátországban a testület jelentése szerint vasárnap 25-tel nőtt és elérte a 4370-et az eddig megfertőzöttek száma. Szombaton még 92 újonnan azonosított fertőzöttről számoltak be. Két új haláleset is történt, így a járvány halálos áldozatainak száma 122-re emelkedett. Minkét elhunyt az idősebb korosztályhoz tartozott és voltak krónikus betegségeik. A betegek közül 147-en vannak kórházban, közülük kilencen lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 1150.

A szeptember 27-i önkormányzati választásokra készülő Romániában a hatóságok el szeretnék kerülni, hogy ismét korlátozásokat vezessenek be, de már nem tartják kizártnak, hogy ezt regionális szinten megteszik azokban a térségekben, ahol a legsúlyosabb fertőzési gócok találhatók.

A járvány kezdete óta több mint 38 ezer fertőzést regisztráltak, a jelenleg is aktív esetek száma meghaladja a 13 300-at.

A stratégiai operatív törzs hétfői jelentése szerint az utóbbi 24 órában is 681 új koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak Romániában, annak ellenére, hogy a szokásos 16 ezer helyett - hétvége lévén - csak 8500 tesztet értékeltek ki.

Az utóbbi két hét adatai alapján most a napi 600 új eset számít átlagosnak, de a járvány terjedési üteme folyamatosan növekszik: múlt pénteken a 800-at, szombaton pedig már a 900-at is megközelítette a újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma.

az ország keleti részén egy Vaslui megyei csirkefeldolgozó üzemben is megfertőződött 59 dolgozó.

Hétfőn jelentették be azt is, hogy

