Ősszel is lehet online nyelvvizsgát tenni

A módosításnak köszönhetően a vizsgázók akkreditált vizsgahelyszín helyett, elektronikus úton bárhol, akár otthon is letehetik a nyelvvizsgát. A kényelmes és korszerű megoldás ősztől nem csupán veszélyhelyzeti intézkedésként alkalmazható, beépül a szolgáltatás nyújtására felkészült vizsgaközpontok általános gyakorlatába - olvasható a közleményben.

A közlemény szerint május elején három vizsgaközpont kis létszámokon próbálta ki az újfajta vizsgáztatási módot, amely iránt a kezdetektől komoly érdeklődés volt. A járványügyi veszélyhelyzet idejére egészségvédelmi okokból megnyitott lehetőséget a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti rendelkezések augusztus végéig hosszabbították meg. Az újabb döntés már határidő rögzítése nélkül teremti meg az online vizsgáztatás jogszabályi feltételeit a továbbiakra is - írták.

A járványügyi veszélyhelyzet idején bevezetett lehetőség népszerűnek bizonyult, májustól augusztus közepéig mintegy hétezer online nyelvvizsgát tettek, közel ötezret sikeresen. A napokban megjelent kormányrendelet értelmében az erre alkalmas és megfelelően felkészült vizsgaközpontok újabb határidő meghatározása nélkül, a továbbiakban is szervezhetnek online nyelvvizsgát - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) pénteken az MTI-vel.

