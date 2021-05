Ötmillió beoltott után így nyit az ország - Fontos részletszabályok

A péntek késő esti Magyar Közlönyben megjelent jogszabály felsorolja a már korábban ismertetett döntéseket, amelyek az 5 milliomodik beoltott után lépnek életbe:

a kijárási tilalom megszűnik

az üzletek, vendéglátó üzletek és más helyszínek a járványhelyzetre tekintettel elrendelt kötelező zárási időpontja megszűnik

eltörlik a kötelező közterületi maszkviselési kötelezettséget

szabad a sport a közterületeken, legyen szó akár egyéni, akár pedig csapatsportról

magán- és családi rendezvény legfeljebb 50 fő részvételével korlátozás nélkül tartható, lakodalom pedig akár legfeljebb 200 fő részvételével korlátozás nélkül tartható

szállodában vagy étteremben tartott magán- és családi rendezvény esetén a szálloda, vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni a magánrendezvényen részt vevők elkülönítéséről

egyéb zárt téri rendezvény csak védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek tartható

egyéb szabadtéri rendezvény legfeljebb 500 fő részvételével korlátozás nélkül tartható (gyűlés is), 500 fő felett csak a védett személyek vehetnek részt a szabadtéri rendezvényen;

zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható

a 16–18 éves korosztály koronavírus ellen védett személy felügyelete nélkül járhat étterembe, moziba, ha rendelkezik védettségi igazolvánnyal.

A kormány döntése szerint a temetés és a házasságkötés nem minősül rendezvénynek, de a lakodalom már az.

A családi eseményeket és magánrendezvényeket egy kategóriában kezeli a jogszabály. Ezek szerint a családi eseményen vagy magánrendezvényen – az ott foglalkoztatottakon kívül – egy időben a lakodalom esetén legfeljebb 200 fő, minden más családi esemény, magánrendezvény esetén legfeljebb 50 fő lehet jelen.

Zenés, táncos rendezvényen, életkorra való tekintet nélkül kizárólag koronavírus ellen védett személy tartózkodhat. A zenés, táncos rendezvény helyszínén koronavírus ellen nem védett személynek tilos tartózkodni, de oltatlan dolgozhat, ha van rajta maszk.

A rendelet szerint ha egy gyűlésen 500 főnél kevesebben vannak, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet, ha 500 fő vagy ennél több személy van jelen, kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt. De spontán gyűlést szervezni és azon részt venni is tilos.