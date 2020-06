Padlógázra kapcsol Magyarország, ha leráztuk a járványt

Ezen folyamatok eredményeként az alapforgatókönyv megvalósulása esetén az idei évben 3,0 százalékos GDP visszaesés valószínűsíthető, ugyanakkor 2021-ben – részben a csökkenés korrekciójának is köszönhetően – a növekedés 4,8 százalékot érhet el. A kormány várakozásai szerint a következő években is lendületben maradhat a gazdaság, hiszen a prognózis szerint két év múlva 4,6 százalékos lehet a bővülés, majd 2023-ban 4,3, míg 2024-ben 4,2 százalékos GDP emelkedést várnak.

A járványügyi korlátozó intézkedések enyhítésével a háztartások kereslete is élénkülésnek indulhat. Ezt a folyamatot erősíti, hogy az EU tagállamai közül hazánkban egyrészt a legmagasabb a GDP-arányos megtakarítási ráta, másrészt a legalacsonyabb a hitelállomány, amelyek a fogyasztáson keresztül jelentős növekedési tartalékot képeznek az elkövetkező években. Az elmúlt években rekord magasságba emelkedő beruházási ráta az idei évre prognosztizálható beruházás-aktivitás mérséklődése ellenére is magas szinten maradhat, majd a következő években értéke ismét növekedhet.

A kiskereskedelem egyes szegmenseiben ugyan a tartalékfelhalmozások átmenetileg növelték a forgalmat, ugyanakkor összességében a negyedév végére itt is lendületvesztés történt. A világjárvány időszakában a GDP további alakulására csak jelentős bizonytalanság mellett adható prognózis. Az előrejelzés alappályája azzal a feltevéssel készült, hogy a járványügyi helyzet Európa-szerte lehetővé teszi, hogy a gazdasági vérkeringés a második negyedévet követően fokozatosan normalizálódjon. Ezt a feltevést megalapozza, hogy egyfelől már több európai uniós tagállam a járvány megfékezésére meghozott intézkedéseinek enyhítésére készül, másfelől több magyarországi gyár is részlegesen újraindította a termelést április második felében.

A konvergencia szempontjából kiemelkedő, hogy az elmúlt években a magyar gazdaság bővülése nem csak a régi, hanem egy kivételével az újonnan csatlakozott tagállamok növekedését is meghaladta. Ami a tavalyi teljesítményt illeti, 2019-ben 4,9 százalékkal bővült a magyar gazdaság, amely a világviszonylatban is kiemelkedő növekedést produkáló Írország mögött a második legdinamikusabb növekedési ütem az Unióban.

Közzétették 2021-es büdzsé fejezeti indoklásait. Az anyag az egyes alapok és minisztériumokhoz rendelt sorok mellett gazdasági kitekintést is tartalmaz. Az elemzés szerint a járvány egy ellenálló, kiegyensúlyozott szerkezetű gazdaságot ért 2020 márciusában, így a válság ugyan megtöri a dinamikus növekedést, ám ez csak átmeneti lesz.

