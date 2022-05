Pánik Észak-Koreában: megvan az első Covid-áldozat

Észak-Korea bejelentette, hogy megtörtént az első, koronavírus okozta haláleset az országban. Az észak-koreai állami média pénteki híradása szerint hat ember halt meg, magas láz után, és egyiküknél a koronavírus-teszt kimutatta az omikron variánst - írja a a BBC..

Hozzátették azt is, hogy az országban további 187 ezer ember van, aki hasonlóan magas lázra panaszkodik, őket elkülönítették és kezelik.

Fotó: Depositphotos

Szakértők szerint a koronavírus már régóta jelen van Észak-Koreában, a helyi hatóságok azonban ezt eddig nem ismerték be, az első megbetegedéseket hivatalosan csütörtökön jelentették. Akkor azt mondták, az omikron variáns megjelent és járványt okozott Phenjanban, emiatt pedig védelmi intézkedéseket – köztük kijárási korlátozást – vezettek be a fővárosban.

Pénteken viszont már azt is elismerték, hogy a „lázas megbetegedés” más a főváros határain túl is megjelent, és országosan nagyjából 350 ezer embert érint, közülük 187 ezren szorulnak kezelésre.

Az, hogy Észak-Korea most először nyilvánosan is elismeri a koronavírus jelenlétét az országban, azt jelentheti, hogy most olyan járvánnyal van dolguk, amilyen súlyosságút még nem láttak.