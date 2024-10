Papíron javult a helyzet a közbeszerzéseknél

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Csak Mészáros Lőrinc érdekeltsége jelentkezett, így csak ők adtak ajánlatot és ők is nyertek. Az alvállalkozó egy másik Mészáros-cég.

Szintén jelentősen nőtt a Közbeszerzési Döntőbizottság által elrendelt jogorvoslatok száma és a kiszabott bírságok összege az elmúlt évek azonos időszakához képest; az előbbi 50 százalékkal, az utóbbi pedig majdnem 70 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokat. Ezek a számok már most felülmúlják a teljes 2023-as év értékeit – jelezték.

A hatóság szerződés-ellenőrzési tevékenységének eredményeként idén szeptember végéig a terven felüli ellenőrzések száma jelentősen, 38 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, emellett az ajánlatkérők által bejelentett szerződésszegések, és a szerződés-ellenőrzési eljárás lefolytatását nem igénylő, közérdekű bejelentés alapján indított vizsgálatok száma is emelkedett.

Az idei első három negyedévben 5744 eredményes közbeszerzési eljárást folytattak le Magyarországon, ez összesen 12 572 közbeszerzési szerződés megkötését jelentette; az előző évek azonos időszakához viszonyítva az egyajánlatos szerződések aránya az uniós és a nemzeti eljárásrendben is folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, ami a verseny fokozódását jelzi – jelentette a Közbeszerzési Hatóság.

